Fotografía revela cómo podría haberse ensamblado Stonehenge

La imagen parece revelar que la antigua estructura, de 5000 años de antigüedad, fue ensamblada ‘como piezas de Lego’.

Se notan agujeros y partes sobresalientes en la roca, que habrían servido para fijarse o ensamblarse unas con otras, según expertos, que añaden que ello ha permitido que la estructura siga en pie después de tantos años.

"Las espigas salientes son visibles y la correspondiente piedra horizontal del dintel habría tenido agujeros para que encajaran. ¡Un poco como un Lego primitivo!", escribió la organización en su cuenta de Twitter.

"Ah, donde comenzó todo", bromeó a su vez la empresa Lego, en respuesta al otro tui.

"Stonehenge es el único que tenemos con este tipo de trabajo y configuración. Es exactamente como Lego", dijo Susan Greaney, colaboradora de English Heritage.

