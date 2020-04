Reportan falla en página web del gobierno sobre coronavirus

El portal de internet del gobierno federal coronavirus.gob.mx sufre falla esta mañana tras el anuncio de la ampliación de la Jornada de Sana Distancia en el país.

Al intentar acceder a la página web con información sobre datos, recomendaciones y explicaciones relativos a la pandemia de COVID-19, aparece el mensaje "An error occurred while processing your request. Reference ·97.2507c045.1587046933.517507".

Durante la conferencia mañanera de este jueves se informó a la población que la Jornada de Sana Distancia se ampliará al 30 de mayo en los municipios con mayor número de casos de coronavirus y hasta el 17 de mayo en las comunidades con menor o nula incidencia de la enfermedad.