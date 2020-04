Joaquin Phoenix pide que liberen a reos en Nueva York por COVID-19

Phoenix compartió sus pensamientos sobre la pandemia en un video publicado en las redes sociales y que forma parte de la campaña Release Aging People in Prison, destacó Infobae.

El actor pidió al gobernador Cuomo que actúe de inmediato, ya que la vida de muchas personas depende de su acción. Nadie merece morir en prisión por COVID-19.

La propagación del coronavirus en Estados Unidos amenaza la salud y la seguridad de todos y en las cárceles de Nueva York aumenta el riesgo de contraerlo al no existir el distanciamiento social y garantizar una buena higiene, dice el actor en el video que fue publicado en Twitter.

El ganador del Oscar agregó que los gobernantes deben hacer todo lo posible para evitar que las personas encarceladas y quienes trabajan en las ellas se enfermen y propaguen el virus.

’When you’re incarcerated, there’s no such thing as social distancing’ — Joaquin Phoenix is standing up for people in prison during the coronavirus pandemic pic.twitter.com/qKPmyqpb2w