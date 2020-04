Extienden la Jornada Nacional de Sana Distancia al 30 de mayo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este jueves su conferencia diaria con medios de comunicación, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

En el acto, como se había informado previamente, se presentó el diagnóstico actual y las medidas siguientes a tomar ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 en México.

Al inicio de su mensaje, López Obrador agradeció al pueblo de México por atender las recomendaciones hechas por su gobierno.

"Sin prohibiciones, sin uso de la fuerza, sin toque de queda, nuestro pueblo ha actuado responsablemente, a pesar del sacrificio de muchos", destacó el mandatario, señalando que "vamos a seguir pidiendo el apoyo de toda la población" para atender la situación.

En su oportunidad el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recordó que desde el inicio del brote en el país, se plantearon tres fases o escenarios.

La primera conocida como de importación viral, donde se priorizó la contención de los casos sospechosos. A esta le siguió la Fase Dos, donde se tomaron medidas de mitigación ante la transmisión comunitaria, destacando el funcionario que "México se adelantó" a este escenario con acciones previas.

Recordó también que se declaró un estado de emergencia sanitaria por fuerza mayor, lo que permitió atender al virus con intervenciones de distintas dependencias del gobierno federal.

Respecto a la Fase Tres que se planteó, dijo que existe la necesidad de medidas más determinantes, para evitar un posible escenario elevado de casos si llegara a haber inacción de las autoridades sanitarias.

López-Gatell señaló entonces que hay tres objetivos para atender la emergencia, los cuales son que el pico máximo sea menor y la cantidad de personas enfermas por día sea menor; desplazar en el tiempo el momento máximo de la epidemia y lograr una reducción del número total de casos.

Para cumplir estos objetivos, el subsecretario resaltó que se dispuso suspender actividades académicas en todos los niveles educativos, así como actividades laborales no esenciales y sociales en espacios públicos, incluyéndose la recreación y el turismo.

El funcionario destacó que hubo una importante reducción de la movilidad en México, subrayando casos como la Ciudad de México, donde se ha reducido hasta en 82% la movilidad en transporte público, un 62% en automóviles y un 77% la peatonal.

Sin embargo, lamentó que ciudades como Tijuana y Guadalajara no han podido reducir la movilidad, además de que algunos empresarios no han acatado la orden de suspender actividades no esenciales, por lo advirtió que podrían considerarse sanciones para algunas empresas.

López-Gatell reiteró que para el 23 de mayo, según las proyecciones, sería la etapa crítica de hospitalizaciones por casos de COVID-19 en México.

Además, señaló que sin intervención federal, los casos podrían superar los 30,000 en el país.

Advirtió también que hay una heterogeneidad de casos en México, debido a distintas regiones con diferentes comportamientos, por lo que consideró que aunque aún no hay una Fase Tres de COVID-19 a nivel nacional en el país, algunas zonas mexicanas se tratarán así, para adelantarse y evitar escenarios críticos.

"En este momento hemos dicho que es irremediable llegar a la Fase Tres, pero hemos dicho que dada la velocidad de transmisión, hay zonas que hay que tratar como Fase Tres", afirmó.

Con esto, el subsecretario confió en que "estamos anticipándonos, nuevamente".

Hugo López-Gatell dijo que la proyección del llamado "primer ciclo de la epidemia", en el cual se agotará el 95% de los casos, sería para el 25 de junio, pero "sí, y solo sí, se mantienen las medidas".

Por tanto, indicó que se extenderá hasta el 30 de mayo la Jornada Nacional de Sana Distancia para municipios con alta transmisión, pero para aquellos con baja o nula transmisión de coronavirus, la fecha límite sería el 17 de ese mismo mes.

En todos los casos, dijo López-Gatell se mantendrán, hasta nuevo aviso, las medidas de protección, proyectándose que el 1 de junio, de manera gradual, se vayan recuperando actividades, aunque todo dependerá de que se cumplan las recomendaciones emitidas.