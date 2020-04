Muere el escritor Rubem Fonseca

A causa de un ataque al corazón, el día de ayer falleció en Rio de Janeiro el escritor brasileño Rubem Fonseca, según el reporte de medios cariocas. Tenía 94 años.

Antes de optar por la literatura, Fonseca estudió la carrera de derecho, profesión que ejerció por algunos años. También desempeñó otros oficios como el de comisario de policía en Rio de Janeiro. Entonces fue seleccionado para que se especializara en Estados Unidos, por lo que entre 1953 y 1954 viajó a tierras norteamericanas para estudiar administración de empresas en la ciudad de Nueva York.

Tras su paso por el mundo policíaco, a inicios de los años sesenta, Fonseca dirigió su pluma totalmente hacia la literatura y redactó obras emblemáticas como La cofradía de las espadas, El agujero en la pared, Axilas y otras historias indecorosas, El cobrador, El salvaje de la ópera y Mandrake. La Biblia y el bastón.

Por sus aportaciones narrativas, el también guionista de cine fue galardonado con el Premio Camoes 2003, además del premio Juan Rulfo. En México, las obras de Rubem Fonseca han sido publicadas por las editoriales Cal y Arena, así como Grupo Editorial Planeta.

Su novela Crímenes de agosto, publicada en 1990, según el catedrático de la Universidad de Antioquia Gustavo Forero Quintero, plantea la reescritura de un extracto de la historia brasileña, durante el último gobierno de Getulio Vargas, ocurrido entre 1951 y 1954.

En este fragmento de la vida brasileña, un golpe de Estado es pretendido realizarse bajo la mano de fuerzas militares, lo que provocará el suicidio del presidente electo de la época: Getulio Vargas.

Fomseca falleció a 26 días de cumplir 95 años de edad. Es considerado el escritor que revolucionó la literatura brasileña a través de sus libros, cuya mayoría discursaba en el género policiaco. Ahí, narraba en sus letras el día a día de la delincuencia y prostitución que conviven en las calles de Brasil.

De carácter reservado, su partida guarda un enigma equiparable al de su vida literaria.

"Yo escribí 30 libros. Todos llenos de palabras obscenas. Nosotros escritores no podemos discriminar las palabras. No tiene sentido que un autor diga 'eso no puedo usar'", sentenció en una ocasión, durante la ceremonia de premiación del galardón Machado de Assis, otorgado por la Academia Brasileña de Letras, en 2015.

Algunos de sus libros:

* El gran arte. * Vastas emociones y pensamientos imperfectos. * El caso Morel. * Axila & Outras histórias indecorosas. * El collar del perro. * El seminarista.