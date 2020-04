'Desconocidos' no serán incinerados

El gobierno de Coahuila aclaró que los cuerpos de personas con COVID-19 que no sean reclamados, no serán incinerados.

Lo anterior tras la controversia por el manejo de cuerpos en esta pandemia.

Fue el pasado 7 de abril cuando se publicó el decreto para manejo de cuerpos con COVID-19. Sin embargo, este no contradice la Ley General ni local en la materia, pues no se dispondrá de cuerpos o pertenencias si éstos no han sido reclamados por familiares.

Es en el Capítulo 1 de las Disposiciones Generales del Decreto para el manejo seguro y disposición de cadáveres por COVID-19, Artículo 2, se señala que en caso de que el cadáver no sea reclamado por ninguna persona o no porte identificación alguna, se deberá proceder conforme a la Ley en Materia de Desaparición.

Y en esta ley se indica, en su Artículo 68, que: "Los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados, no pueden ser incinerados, destruidos, desintegrados ni disponerse de sus pertenencias".

La Secretaría de Gobierno a cargo de José Faustro, indicó que las procuradurías y otras autoridades que tengan a su cargo servicios forenses deben tener el registro del lugar donde sean colocados los cadáveres cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados.

Y cuando las investigaciones revelen la identidad, el agente del Ministerio Público podrá autorizar que los familiares dispongan de él y de sus pertenencias.

Asimismo, se indicó que de ser necesario, el Ejecutivo realizará los ajustes y adecuaciones necesarios al Decreto.