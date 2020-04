Descartan becas de movilidad 2020

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) avisó a los beneficiarios del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNCP) que no habrá Beca de movilidad 2020 y además les advierte que deberán informar sobre su desempeño académico para que la beca no les sea suspendida.

Un documento firmado por María José Rhi Sausi, coordinadora de Apoyos a Becarios e Investigadores; y Edwin R. Triujeque, director de Becas, Conacyt señaló que este año no se publicaría la convocatoria para la Beca de movilidad, también conocida como Beca mixta, esto debido a que el organismo realizará una redistribución de recursos:

"(La convocatoria) no se publicará debido a que se busca focalizar los recursos para abatir las barreras y retos científicos y tecnológicos en las distintas regiones de México, así como evitar la duplicidad en la asignación de recursos públicos y favorecer las convocatorias que atiendan áreas de conocimientos determinadas como prioritarias", se lee en el documento.

El documento con fecha del 9 de abril de 2020 fue una respuesta a la carta que los estudiantes del PNCP enviaron a Conacyt el 30 de marzo, en la que solicitaron que se publicara la Convocatoria Becas de movilidad 2020, misma que permite a los beneficiarios del PNCP realizar estancias en el extranjero o en alguno de los estados del país, esto como parte de los requisitos que están marcados en los planes de estudios.

En la carta, los becarios también señalaron que la solicitud la hacían en "carácter de urgente" porque había quienes se encontraban en el extranjero.

Sin embargo, Conacyt argumentó que de acuerdo con una revisión, "se identificó que los becarios modificaron su situación académica sin previa notificación ni autorización de Conacyt, como lo señala el Reglamento de Becas".

Además, Conacyt solicitó a los becarios que informen sobre la situación en la que se encuentra actualmente su desempeño académico "a fin de regularizar su situación y evitar que la beca les sea suspendida".

La semana pasada se dio a conocer que, en un primer momento, Conacyt informó a los becarios que la convocatoria sería publicada entre enero y marzo, pero no fue así. Al respecto, Adrián Millán, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y beneficiario del PNCP, declaró que el Consejo no les informó sobre ningún cambio en los programas.

"Con esa situación están evidenciando la falta de planeación, opacidad e improvisación. Citan el Reglamento para justificar que no es obligación publicar convocatorias o asignar becas, y eso es claro, lo sabemos todos, pero nunca dijeron que se harían cambios en el programa de Becas de Movilidad, hasta que se los preguntamos, organizados y decididos, pero antes no hubo información oficial. No modificamos nuestra situación académica al hacer una estancia. En ningún lugar del Reglamento o el Convenio dice que debemos notificar o pedir autorización del Conacyt para hacer una estancia académica. Nuestras instituciones avalan que hagamos las estancias, no se requiere autorización del Conacyt. Se nota que quieren acomodar cosas sólo para intimidar", sostuvo Millán.

Agregó que el año pasado, Conacyt sí publicó la convocatoria para la Beca de movilidad: "Es decir, sí se dio continuidad al programa. Para este año no se informó de cambios y el presupuesto se aprobó en los mismos términos que en 2019. Si se había planeado un cambio, este no se reflejó en el presupuesto solicitado y aprobado para 2020".