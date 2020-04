Contabilizan 41 respiradores en Norte de Coahuila, 32 en funcionamiento: Saracho

Francisco Saracho Navarro, titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila, dio a conocer que durante la reunión del subcomité de salud en la región norte de Coahuila; se contabilizaron los respiradores con los que se cuentan.

Detalló que en conjunto suman 41 respiradores, de los cuales solo 32 están en funcionamiento. Cabe mencionara que fue lo contabilizado por las Jurisdicciones Sanitarias I y II.

Saracho Navarro detalló que actualmente en la Jurisdicción Sanitaria número I, con sede en Piedras Negras, cuentan con un total de 31 respiradores, de los cuales seis no están en funcionamiento; es decir, que tienen 25 en condiciones de utilizar.

Mientras que en el caso de la Jurisdicción Sanitaria número II, con sede en Ciudad Acuña, se indicó que se cuentan con 10 respiradores, pero de estos solo siete están en condiciones de utilizarlos y los tres restantes les falta algún aditamento.

“No solamente es el respirador, si no que los insumos, las válvulas, las mangueras, todo el material que se lleva; el medicamento inclusive no se tiene, pues que no haga falta. Entonces me llevo ya las solicitudes de los distintos hospitales a efecto de pasárselo al Comité Estatal de Salud”, dijo el funcionario estatal.

Detalló que no se abordó el tema de cuántos respiradores se requerirían en esta región norte de Coahuila, sino únicamente de censar el material con el que se cuenta.