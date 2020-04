VIRAL: Trabajador canta para el cumpleaños de una anciana durante cuarentena

Albert Jones, residente de Florida, EUA, se ha ganado el corazón de los internautas gracias a su noble acción, la cual fue registrada por Sarah Ditmars Cahill, hija de la anciana quien acudía a la residencia de ésta para visitarla cuando se encontró con la escena.

Tomando en cuenta las medidas de prevención de 'sana distancia', Jones interpretó la canción de cumpleaños para celebrar el aniversario de vida número 94 de la mujer, quien lo observaba sentada desde su jardín.

A 94-year old grandma was celebrating her birthday.



She was alone in the garden of her retirement home, and wasn't allowed to any visitors.



Albert Jones, a utility worker, was outside.



When he found out, he walked over, and serenaded her with this.pic.twitter.com/WnN4pdtjpM