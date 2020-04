Científico rechaza Guía Bioética para casos de COVID-19 en México

La Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica que emitió del Consejo de Salubridad General (CSG), parece más una opinión o una instrucción que se está dando y resuelve de una manera "inadecuada" una problemática real a la que se enfrentarán los médicos y personal de salud ante la contingencia por Covid-19, dijo Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM.

Ponce de León Rosales, quien también es integrante de la Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus, consideró esta tarde que no es posible estar de acuerdo con el documento que se publicó en la página de internet del CSG y que dado que no fue resultado del consenso de sus integrantes, parece más una opinión personal. "Parece ser un documento que al no ser resultado de un consenso por parte de todos los miembros del CSG, parecería más bien una opinión personal o un documento en elaboración aunque no está presentado de esta manera", dijo esta tarde al participar en una conferencia de prensa remota de la Comisión.

"No podemos estar de acuerdo en la propuesta y también entendemos que la manera en que se resuelve un tema de manera tan extraordinariamente importante, se hace por lo menos en forma inadecuada. Tendremos que trabajar más para tener un planteamiento que dé respuesta a una necesidad que es absolutamente real", añadió.

Se publicó el lunes que el Consejo de Salubridad General determinó que ante la posible saturación de los servicios de Medicina crítica durante la epidemia por COVID-19, en México se priorizará a los pacientes jóvenes sobre los adultos mayores o de aquellos que tengan una enfermedad crónica. La Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica sólo entrará en operación si la capacidad existente de cuidados críticos está sobrepasada o está cerca de serlo y no es posible referir a pacientes que necesitan terapia intensiva a otros servicios de salud.

Ponce de León dijo que al llegar a la fase 3 de la emergencia sanitaria por COVID-19, el país se enfrentará a la insuficiencia de recursos por lo que médicos, enfermeras y personal de salud deberán tomar decisiones difíciles sobre cómo utilizar estos recursos. En esos momentos, será necesario darles elementos para que puedan hacer una "mejor valoración" y no solamente una ecuación para tomar dichas decisiones; el planteamiento se debe realizar en un lenguaje más propositivo, pidió.

"El abordaje ha sido por lo menos insuficiente y habrá que trabajar mucho más para tener un buen planteamiento. Tiene que ser lo antes posible. No estamos descubriendo el hilo negro, los elementos que se discuten en esta guía forman parte de todas las guías que se han elaborado en el mundo, muchísimas instituciones han hablado sobre el tema y en México también se ha hecho", indicó. "Vale la pena tomarlas en cuenta y elaborarlas en un lenguaje que sea más propositivo. En principio parecería una instrucción que se está dando y no pienso que deba ser así", refirió.