Luis Fonsi festeja su cumpleaños en aislamiento

El puertorriqueño Luis Fonsi, celebra su cumpleaños 42 años en aislamiento obligado por la pandemia del coronavirus, por lo que compartió en sus redes sociales una fotografía con un letrero que dice Happy Birthday.

El intérprete de Despacito celebra la vida y expresa a través de un breve mensaje la celebración: “Cosecha de 1978. Gracias a todos por sus mensajes y buenas vibras. Hoy me siento más bendecido que nunca”.

Además, agradeció tener salud y a su familia en estos momentos difíciles: “¡Celebro en cuarentena, pero celebro que tengo salud, amor, a mi familia y a USTEDES! #QuarantineBirthday”.

En dicha publicación varios amigos del artista le dejaron una felicitación breve, entre ellos, Sebastián Yatra quien escribió:“FonsiFit ¡Feliz cumple hermano! ¡Te quiero mucho! Que Dios y la vida te sigan dando razones para sonreír todos los días”.

Además, su pareja, la modelo Águeda López, le compartió una fotografía de ella y el cantante en donde le dedica unas palabras por su cumpleaños, y le agradece por estar en su vida y compartir junto a sus hijos.

“Happy bday a quien me pone el mundo al revés, pero siempre con una sonrisa. Dios permita que sigamos divirtiéndonos y siendo cómplices en este camino que se llama VIDA. Mika, Rocco y yo tenemos mucha suerte de tenerte en ella. We love you with all our heart @luisfonsi”.