VIRAL: Taquero obsequia comida a los más necesitados durante cuarentena

Además de los sucesos malos que se han presentado a raíz de la propagación del COVID-19, esta situación también ha traído detalles buenos dignos de resaltar.

Ejemplo de ello es la generosidad y solidaridad que un comerciante en Villahermosa, Tabasco, mostró hacia los más necesitados obsequiándoles comida y agua.

Se trata de José Manuel Vásquez García, dueño de 'CaldiTaco', un pequeño restaurante ubicado en el centro de la ciudad, quien se dio a la labor de regalar platillos conformados por tacos de carnitas, tortillas y un vaso de agua de sabor.

Un video compartido en Facebook, muestra una larga fila de personas que, manteniendo la 'sana distancia' recomendada', esperaban su turno para recibir el alimento proporcionado por el negocio de Don Manuel, quien al igual que su personal, portan caretas de plástico y cubrebocas.

"Los conozco (a las personas) están aquí en el centro, no tienen a nadie. Yo creo que esto que está pasando tiene que sacar lo mejor del ser humano, tenemos que abrazarnos a la distancia y ayudar al que menos tiene. Ellos no tienen casa. Les dicen 'váyanse a su casa', pero ellos no tienen y yo me quedó con ellos", detalla Vásquez García en el video.

Así mismo el hombre detalla que quien guste sumarse a la labor, sólo basta con donar algo como un kilo de arroz o similar, resaltando que lo importante es ayudar.

El material que se viralizó en redes sociales, no tardó en ganarse aplausos por parte del público quienes admiran la buena voluntad y labor de Vásquez.