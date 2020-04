La que no encontraba a quién tirarle y empezó a escupir furiosamente a todos los órdenes de Gobierno fue la regidora panista de Torreón Thalía Peñaloza, quien acusó a todas las autoridades de no dotar de cubrebocas, guantes y equipo al personal médico del IMSS, no acordándose de que ella también es autoridad y que puede emprender acciones dentro del cabildo para que su jefazo, el alcalde Jorge Zermeño, se aplique y brinde algunos recursos para equipar a los sufridos médicos del IMSS o ISSSTE, que aunque no es su responsabilidad ni la de la Administración estatal, lo cierto es que el Gobierno del Estado tuvo que entrarle en apoyo a algunas clínicas de seguridad social debido a la falta de atención de la 4T, quienes dicen que sí hay material, que ya va a llegar, que ya viene en camino, pero que nunca les llega a los que están en la primera línea de batalla.

Tal parece que a la gris regidora se le olvidó que ahora juega el papel de autoridad y quiso gritar como cuando era enfermera de la clínica del Seguro Social, y que los discursos oficiales de que todo el sector salud a nivel nacional ya está dotado con las herramientas necesarias para realizar su trabajo en esta contingencia sanitaria por el coronavirus distan de la realidad que viven en las diferentes instituciones de salud pública, que han tenido que recurrir a las inestables redes sociales para dar a conocer las carencias con las que trabajan a diario. La Clínica 16 del Instituto Mexicano del inSeguro Social de Torreón es uno de los espacios donde la realidad es la carencia de insumos, incluso es el propio personal que allí labora el que ha tenido que conseguir los cubrebocas N95, mientras que las caretas de protección han sido donadas, aunque luego algunas "asociaciones civiles" les piden a los valientes médicos y enfermeras que a cambio les envíen selfies para poder presumir su labor "altruista" a través de sus redes. Aunque a quienes ni siquiera les toca recibir estos kits es a los residentes, como los del área de pediatría, quienes trabajan a la "buena de Dios", sin quién les dé una vuelta para ver bajo qué condiciones llevan a cabo su labor. *** Nuestros subagentes, disfrazados de archivero viejo de la Fiscalía General del Estado de la provincia de Coahuila, nos comentan que mientras transcurre la cuarentena por la pandemia, y uno que otro aprovecha para descansar, los muchachos de la agencia estatal de investigación le están cocinando un expediente amplio al exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila campus Torreón, dado que el exdirector es ligado a varias travesuras sucedidas en los últimos años, y que luego de ser objeto de un atentado en un conocido centro comercial a plena luz de día, el funcionario lagunero empezó a ser investigado no solo por las autoridades de la provincia, sino también por la Fiscalía General de la República. Dicen que el catedrático ya no cuenta con mucho apoyo dentro de la misma universidad, luego de que su padre le heredara la dirección de la facultad; el mismo Centeno se reeligió y luego le pasó la estafeta a su hermana, por lo que la Autónoma de Coahuila no meterá las manos para defender al aún maestro de la facultad de leyes. Al parecer las autoridades federales también pusieron los ojos en los pecadillos que a lo largo de su carrera política y catedrática ha acumulado don Carlos. *** Mientras que el temible coronavirus ha despertado entre algunos gobernantes la creatividad, como la de los gobernadores de la república independiente y soberana del Noreste (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), quienes no solo se pusieron drásticos con las medidas preventivas para evitar contagios, sino que unieron fuerzas para equipar hospitales e implantar protocolos, además de anunciar el rescate de las empresas en sus entidades, iniciativa que incluso ha sido copiada por los mandamases de otras entidades. Sin embargo, en el vecino estado de Durango la falta de comunicación entre las autoridades estatales y municipales ha vuelto al COVID-19 un ring de batalla del cual todos buscan sacar provecho. Nuestros subagentes, disfrazados de cubrebocas de tres capas, nos comentan que en varios sectores de la hermana república de Gómez Palacio el equipo cercano a la alcaldesa de la "alternancia", Marina Vitela, aprovecha el programa de apoyos a través del cual entregan a los sectores vulnerables despensas o kits de higiene, para lanzarle sendos dardos envenenados a la Administración del panista José Rosas Aispuro, que si porque en Durango los casos no aumentan porque no hacen pruebas, que si porque el Estado no ha apoyado al personal médico del inSeguro Social, que aunque pertenece a la Federación labora en esa entidad, que si porque no terminan de gestionar lo necesario para que ya abra sus puertas el elefante blanco… Digo, el Hospital de Especialidades... Eso sí, aclarando que fueron el Gobierno federal y la 4T los que sacaron el recurso para habilitarlo. Quien también ha utilizado la pandemia para tratar de distraer los temas incómodos de su administración es el alcalde priista y líder sindical universitario, Homero Martínez, quien ha instruido a su equipo para que cada vez que pregunten por la demanda que enfrentan de la empresa recolectora de basura a la que le cancelaron el contrato de prestación de servicio, que por cierto les costará mucho a los sufridos contribuyentes, contesten con algo relacionado con la pandemia o la falta de apoyos del Gobierno panista del estado o de las autoridades federales de Morena, todo con el objetivo de sacar raja de una situación que tiene con los pelos de punta a la sociedad en general, mientras los políticos aprovechan para tratar de llevar agua a su molino. *** "La boda del año" del flamante regidor de Morena en Matamoros José Luis Montes Jasso sigue siendo tema de conversación en los corrillos de la política, y no solo por las faltas administrativas y la violación de los protocolos de salubridad que entablaron las autoridades estatales y federales luego de la llegada e imparable azote del temible COVID-19, sino por el cinismo con el que el edil confirmó el festejo y trató de minimizarlo, a decir de muchos, otro desgaste innecesario de la Cuarta Transformación en el municipio del melón y la sandia. Como recordará, estimado lector, la semana pasada salió a la luz que el regidor realizó la fiesta de su matrimonio en la quinta "El Terreno", del ejido Santo Tomás, adonde llegaron las autoridades estatales a clausurar el pachangón, mientras los asistentes huían por la puerta de atrás al estilo "pecho tierra", manchando de lodo las vestimentas de gala. De acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de mezquites secos, el regidor cercano al alcalde Horacio Piña pidió prestado el terreno asegurando que sería para una reunión "petit comité", si cuando mucho unas 10 personas, pero a la mera hora llegaron al lugar mesas y mesas, bocinas y cajas de bebidas. La "pequeña" celebración se convirtió en "baile masivo", despertando a las autoridades del estado en la ciudad de Torreón, aunque los que también estaban pendientes del festejo fueron los muchachos de la Policía Municipal, quienes dieron el "pitazo" a los de la fiesta para que empezaran a abandonar el lugar. Cuando llegaron las autoridades solo encontraron unos cuantos vehículos. El propietario de la quinta y amigo del político trató de justificar la boda, diciendo que era una pequeña reunión de amigos, pero a los inspectores les llamaron la atención los sillones, el pastel de cuatro pisos, el buffet y hasta los instrumentos musicales de la agrupación que amenizaba. Mientras sucedía el zafarrancho, el astuto regidor publicó en sus redes sociales que "estaba" celebrando su fiesta de bodas en Cuatro Ciénegas, y hasta mencionó el hotel; a ver si alguien le da una pequeña asesoría, porque las medidas de restricción de reuniones son en todo Coahuila, es más, en todo el país y el mundo. Esperamos que ahora don José Luis apoye a su amigo con la multota que tendrá que pagar, aunque haya presumido que a él la ley y las autoridades de la provincia de Coahuila le hacen lo que el viento a Juárez.