AMLO ofrece adelantar consulta de revocación

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a los sectores conservadores adelantar la fecha de consulta de revocación de su mandato para las elecciones federales de 2021 y no como está programada para marzo de 2022, y aseguró que, dependiendo de lo que le respondan, hoy podría enviar esta iniciativa de reforma constitucional.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo federal indicó que esto lo hace para calmar el ansia y bajar el enojo de ese sector de la población: "Nosotros vamos a estar aquí hasta que la población lo decida, por eso propusimos la revocación del mandato, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Yo, por autoridad moral, por honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida, no podría estar aquí si no cuento con el apoyo de la gente. No es que me eligieron por seis años y me tienen que aguantar a fuerza.

"Por eso propuse lo de la revocación del mandato, pero además planteó que se haga, para que no cueste más, el mismo día de la elección federal, es decir, el año próximo, en junio; se opusieron los conservadores en el Congreso a esa fecha. Hay constancia de que envié la iniciativa para que se le consultara al pueblo si quería que continuara el Presidente o que renunciara, y dijeron que no y a regañadientes que hasta 2022.

"Qué les ofrezco a los conservadores, con todo respeto. Que sea el pueblo de manera pacífica el que decida. Les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación del mandato no sea hasta en 2022, que la hagamos aprovechando que van a haber las elecciones el mismo día", insistió.

López Obrador dijo que se podría hacer uso de una boleta adicional a las de la elección de diputados y autoridades locales, donde se pregunte: "¿Quieres que continúe el Presidente o que renuncie?

"Y podemos hacer el cambio a la Constitución y yo envío, si me responden hoy, mañana [miércoles] la iniciativa de reforma constitucional, y se puede, porque se tendría la mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y también en los congresos locales. Esto ayudaría mucho para que se aminorara el ansia y que en este tiempo bajara el enojo, el malestar social", subrayó.

Líderes de oposición reclamaron a López Obrador su intención de adelantar un año la revocación de mandato y alegaron intereses electorales en la propuesta.

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, calificó de una irresponsabilidad que López Obrador hablara, en su conferencia matutina, de la revocación de mandato "cuando lo que verdaderamente importa y urge es saber cómo se va a superar la pandemia provocada por el coronavirus y la crisis económica que ésta generará".

Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo: "No son tiempos de pensar en distracciones electorales" y urgió a establecer "un debate real para encontrar una política sanitaria y económica eficiente, que no ponga en riesgo el presente de México".

Ángel Ávila Romero, líder del PRD, recordó la discusión que se dio previo a la aprobación de la reforma constitucional en la que se permite la revocación de mandato, y el posible voto en cascada que podría presentarse en favor del Presidente si el proceso se efectúa junto con las elecciones federales de 2021.

En el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política y morenista, Ricardo Monreal, dijo que los aliados (Morena-PES-PT-PVEM) sí apoyaron la primera propuesta del Presidente, para realizarla revocación.