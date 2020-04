Transportan a personal de salud en autobuses para evitar agresiones

Con cubrebocas y luego de lavar sus manos con alcohol en gel, personal de salud del Hospital General de México que terminó su turno de trabajo, subió a los autobuses con los que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) los apoyarán para trasladarlos a sus domicilios y evitar actos de discriminación o agresiones en plena pandemia por coronavirus.

Desde las ocho de la mañana inició el programa con el que se busca proteger a los profesionales de la salud durante su traslado de los centros de trabajo a sus casas, los primeros hospitales en dónde operarán de lunes a domingo estos autobuses son: Hospital General de México Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, así como los hospitales del ISSSTE 1 de octubre, 20 de noviembre e Ignacio Zaragoza.

En entrevista con los medios, Guadalupe Guerrero Avendaño, directora del Hospital General de México agradeció que se ayude a los trabajadores de la salud: "imaginen si no vamos a agradecer que traten bien a mis trabajadores, que los lleven lo más cerca de sus domicilios, nos ayudan con la parte más sensible del hospital, que son los trabajadores", dijo.

Detalló que de una plantilla de 6 mil 400 trabajadores, 4 mil 600 continúan con sus actividades, puesto que el resto se tuvo que quedar en casa por ser personas con factores de riesgo, asimismo resaltó a personal médico que a pesar de formar parte de estos grupos, optaron por mantenerse en operación.

"Son personas mayores de 60 años, la mayor parte hipertensos, diabéticos, embarazadas, mamás de bebes de menos de 5 años, insuficientes renales o con algún tipo de cáncer. Pero tengo que decirlo, los médicos mayores de 60 años no todos se fueron, muchos decidieron quedarse para atender pacientes y muchas enfermeras, mucho personal está aquí", comentó.

En cuanto a la reconversión hospitalaria Guadalupe Guerrero precisó que el Hospital General tiene 808 camas censables y 302 no censables, así como con 130 ventiladores mecánicos, más 13 que les llegaron el día de ayer lunes.

"Estamos creciendo, de hechos dos torres se usarán en su totalidad para atender pacientes covid, no en este momento porque estamos en la etapa dos, pero cuando esté la reconversión toda la torre se usará como unidad de cuidados intensivos". Resaltó que los 143 ventiladores mecánicos no se usarán exclusivamente para pacientes con el nuevo coronavirus, puesto que en la unidad médica se siguen atendiendo pacientes oncológicos, nefropatas o con otras afecciones que igual los requieren. "No puedo ocupar los 130 más 13 ventiladores en pacientes covid, tenemos dos áreas listas y conforme se vayan necesitando iremos creciendo gradualmente, de insumos tenemos y equipo de protección personal", enfatizó.

A su vez, Gerardo García, secretario General de la Sección 14 del SNTSA destacó que este programa piloto se replicará en otras unidades médicas. "De alguna manera, el apoyo que ha buscado la federación como el sindicato es que al ver la necesidad, se tracen rutas para acercar a los profesionales de la salud a sus destinos, se trata de trabajar en conjunto cuidando al trabajador que es al que queremos proteger porque dará atención a los pacientes".