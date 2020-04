Censura de la película Splash causa revuelo

El servicio mantiene una política de contenido adecuado para los menores de edad, así que se editó una escena de la cinta en la que el personaje de Hannah, una sirena, muestra la parte trasera de su cuerpo, dejándolo al descubierto.

Internautas denunciaron esta censura, señalando la forma nada sutil como la productora cubrió el cuerpo del personaje: con el largo de su cabello; recoge el sitio Decider.

Disney+ didn't want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om