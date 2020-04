Llaman a la policía para reportar un ‘ronquido’

El departamento de policía de Essex publicó un recordatorio en Twitter, pidiendo no llamar al número de emergencia sólo para denunciar a un vecino por roncar.

El tuit detalla que la policía recibió la llamada el domingo y que la persona llamaba porque podía escuchar a alguien roncando fuerte, recoge la agencia UPI.

"Una inusual llamada al 999 a esta hora del día, la persona llama informando que puede escuchar a alguien roncando. Se les dio consejos pero los ronquidos nunca son una razón para llamar al 999, no importa cuán molesto sea", lee el tuit, acompañado del hashtag "#emergenciesonly", recalcando así al público que el 999 es solo para informar situaciones de emergencia.

An unusual 999 call at this time of the day, caller reporting they can hear someone snoring. Advice was given to them and snoring is never a reason to call 999, no matter how annoying it is #emergenciesonly