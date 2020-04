El virus de las noticias falsas en América Latina

ay granjas de noticias falsas en Venezuela, México y Cuba que están tratando de desestabilizar a varios países latinoamericanos, explotando la crisis del coronavirus para crear una ola de indignación contra gobiernos democráticamente electos? Los escépticos, como lo era yo, deberían echar un vistazo a lo que está sucediendo en este momento en Ecuador.

Ecuador ha sido noticia en todo el mundo en los últimos días por su explosión de casos de coronavirus. Los videos con escenas horripilantes de presuntos ataúdes quemados en las calles de Guayaquil se volvieron virales y fueron reproducidos por muchos medios.

El problema es que, como me dijeron la ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, y organizaciones independientes de verificación de datos de ese país, varios de los videos horripilantes que supuestamente provenían de Guayaquil eran noticias falsas. "No ha habido un solo caso de un cuerpo quemado en las calles de Guayaquil", me dijo Romo. "El video de los cuerpos quemados en las calles era falso".

Muchos de estos videos son difundidos por granjas de bots vinculados al expresidente populista Rafael Correa, me dijo Romo. Correa está en el exilio y recientemente ha sido sentenciado en ausencia por un tribunal ecuatoriano a ocho años de prisión por corrupción masiva.

Correa ha sido denunciado por grupos internacionales de libertad de prensa por censurar a los medios y crear granjas de bots que difundieron publicaciones masivas en las redes sociales durante su presidencia del 2007 al 2017. Muchas de esas cuentas falsas en redes sociales siguen activas, y ahora operan desde Venezuela, México y Cuba, dicen funcionarios ecuatorianos.

Respecto del video de los presuntos cuerpos quemados, Romo me dijo que la policía fue al lugar donde supuestamente ocurrió el incidente y descubrió que el humo que se veía en el video era de neumáticos quemados.

El gobierno ecuatoriano reconoce que ha habido una explosión de coronavirus en Ecuador, con más de 3,500 casos de COVID-19. Pero, según me dijo Romo, las granjas de noticias falsas se han aprovechado de la crisis de Guayaquil "para tratar de desestabilizar" al país.

"Buscan generar miedo, vender la idea de que hay caos en el país, que el gobierno no está a cargo y que hay una necesidad urgente de un cambio de gobierno", agregó. Correa ha pedido públicamente en los últimos días la renuncia del presidente de Ecuador, Lenin Moreno, y su reemplazo temporal por un presidente interino. Varios sitios independientes de verificación de noticias ecuatorianas han confirmado que los videos de cadáveres quemados en las calles de Guayaquil son noticias falsas.

Fundamedios, un conocido grupo de defensa de la libertad de prensa que administra el sitio de verificación de datos EcuadorChequea.com, ha publicado 104 ejemplos de noticias falsas relacionadas con la crisis del coronavirus en Ecuador. Incluyen una imagen de una fosa común que supuestamente representa un entierro masivo en Guayaquil. De hecho, la imagen era de un hospital de Nueva York y había aparecido en el periódico British Daily Mail el 2 de abril, dice Ecuadorchequea.com.

El director de Fundamedios, César Ricaurte, me dijo que "es cierto que la pandemia ha afectado especialmente a Guayaquil, pero también ha habido muchas noticias falsas al respecto, como el video de los cuerpos quemados".

Casos similares de ataques de noticias falsas reproducidos por granjas de bots en Venezuela y otros países fueron denunciados por los gobiernos de Chile, Colombia y Ecuador durante las protestas antigubernamentales a fines del año pasado.

Varios portales independientes de verificación de hechos en America Latina han creado una red (https://www.chequeado.com/latamcoronavirus/) para monitorear e identificar noticias falsas vinculadas al coronavirus. No hay nada de malo en que los medios critiquen a los gobiernos por su mal manejo de la crisis del coronavirus, ya sea en Ecuador o en Estados Unidos. Lo malo es cuando usan videos tramposos.

Hay que tener especial cuidado con WhatsApp y Telegram, porque son los vehículos preferidos por las granjas de noticias falsas. Y hay que aumentar la presion para que Facebook, Twitter e Instagram dediquen mas recursos para suprimir noticias falsas.

De lo contrario, el virus de la desinformación puede ser tan dañino para nuestras democracias como la pandemia de COVID-19.