Editorial española publicará libro a lagunero

Aunque su profesión es arquitectura, desde los 12 años conoció las bondades de navegar en los bordes de una hoja en blanco. A esa edad intuyó que en ese ejercicio no habría límites y que sus pensamientos e historias siempre encontrarían un lugar donde poder ser expuestos.

Actualmente el lagunero José Madero Galán consiguió que la editorial española Adarve se enfocara en sus letras y le anunciara el interés de publicar su primer novela titulada Hemianopsia Global (Parte I)". Aquí él mismo relata sobre el contenido de este material que señaló, tardó cuatro años en concluir.

"La novela es una crítica social. Una crítica a las instituciones que nos gobiernan y también una crítica a nosotros como sapiens que, aunque somos los animales más inteligentes de este planeta, aun así necesitamos de estas instituciones para no matarnos entre nosotros. Es una crítica a esta simbiosis que, aunque ha mantenido a la civilización en pie, la ha mantenido a base de guerras, pandemias, bombardeos de información superflua y mentiras en los medios, religiones (en su mayoría criminales) y en más tristes elementos que han caracterizado a nuestra especie. Para hacer la novela atractiva al público, pues entiendo que los temas podrían ser un poco complejos, en ella podremos encontrar luchas", puntualizó.

Aunque Madero Galán dijo no estar cien por ciento influenciado por algún autor, si mencionó que para la realización de este libro se sirvió de trabajos realizados por los escritores: Yuval Noah Harari, Huxley, Orwell, Sam Harris, Richard Dawkins, Stephen Hawking, Nietzsche, Sócrates, Noam Chomsky y Philip Zimbardo.

La idea de escribir el compendió, compartió, nació cuando notó demasiada dependencia de las personas hacia la aprobación de los demás y su constante miedo al qué dirán.

"Noté que era exageradamente obscena la necesidad de pertenencia de la mayoría de las personas para darse a desear y hacerse notar. Soy una persona introvertida, solitaria y callada, por lo que nunca he entendido la razón de por qué debemos pertenecer a una tribu o manada (quizás para sobrevivir, pero recordemos que ya no estamos en la edad de piedra). Las grandes empresas saben de esa necesidad y se aprovechan de eso bombardeándonos con información para hacernos sentir mal con nosotros mismos y seguir el arquetipo de felicidad y perfección, un arquetipo que sólo es real en la imaginación. Todo eso aunado al hecho de que en una etapa reciente de mi vida decidí aislarme y dedicarme sólo a leer de todo, dándome cuenta así de que muchas cosas que sabía, quizás son mentiras".

El escritor lagunero, mencionó que tardó cuatro años en escribir la novela. El trabajo se centró, dijo, primero, en recopilar información e imágenes "cual detective y escribiendo ideas en una libreta".

"En total, me tomó cinco años concretar todo. Implicó muchos eventos que provocaban altibajos emocionales (los cuales causaban que me refugiara en este trabajo): un accidente, noviazgos nada prósperos, la tesis de mi carrera, pocos amigos, la ansiedad de no saber qué pasará en el futuro, el auto asilamiento, etcétera".

El autor relató que luego de tocar las puertas de varias editoriales, en febrero lo contactó una ubicada en Barcelona, relató que con el tiempo lograron hacer una buena relación, pero debido a la pandemia decidieron continuar solo con proyectos antiguos. Relató que en el mismo día en que de una editorial le daban las gracias, Adarve de Madrid, mostró su interés en su trabajo. "La novela será publicada seguramente en la primera mitad del siguiente año, pues, aunque los trabajos de edición no se han detenido, las imprentas han cerrado temporalmente, así que se podría decir que estoy en una lista de espera. Adarve vende libros en España, Portugal, México y varios países de América del Sur. Espero que mi trabajo sea lo suficientemente atractivo para ser traducido al portugués y que muchas personas lean mi trabajo y se diviertan mucho, pues yo lo hice al hacer este libro".