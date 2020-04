Resguardo domiciliario será obligatorio

A partir de este martes será obligatorio permanecer en casa, de acuerdo al ordenamiento emitido por el Subcomité de Salud de la Región Centro.

De manera paulatina, las autoridades sanitarias están aplicando las medidas de contingencia para la fase 3, mientras que en otras partes del estado aún no se llega a estas acciones.

Lo que antes era recomendación: no salir a la calle sin razón alguna, no deambular por las calles sin tapabocas, y no andar en grupos numerosos, ahora será obligatorio y quienes no acaten estas disposiciones, serán sancionados.

Las primeras acciones de este tipo se dieron en días pasados con las sanciones para tres personas que organizaron reuniones en sus casas y terminaron encarceladas.

Lo mismo ocurrió con unos ciclistas, que con todo y tapabocas fueron detenidos por participar en una rodada como actividad de esparcimiento.

El acuerdo del Subcomité señala que estas serán las únicas causas justificadas para estar en la calle: Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, de higiene y de primera necesidad. Asistencia a centros sanitarios, de salud, hospitales o un establecimiento con actividad esencial. Desplazamiento al lugar de trabajo y retorno al lugar de residencia habitual. Asistencia y cuidado a mayores, menores dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables. Desplazamiento a entidades financieras (bancos).

También, si viajan en vehículos particulares solo podrán ir dos persona y no pueden caminar por la calle en grupos.

Los horarios de venta de alcohol al 30 de abril será de lunes a sábado de 11:00 a 18:00 horas. Los domingos se prohíbe la venta.

Aunque se estudian las sanciones, se anunció que entre estas se incluirán apercibimiento, multa, arresto, y de ser necesario, se utilizará uso de la fuerza pública para el traslado de personas a sus casas; incluso, podrían ser puestos a disposición del Ministerio Público quienes hayan sido diagnosticados con COVID-19 y sean sorprendidos sin respetar la cuarentena obligatoria.

El Código Penal contempla como delito el contagio intencional de enfermedades, y las personas diagnosticadas con coronavirus que no utilicen tapabocas y que deambulen por la vía pública, serán sancionadas.