Por COVID-19, resguardo domiciliario será obligatorio en la Región Centro de Coahuila

A partir de este martes será obligatorio permanecer en casa, de acuerdo al ordenamiento emitido por el Subcomité de Salud de la Región Centro.

De manera paulatina, las autoridades sanitarias están aplicando las medidas de contingencia para la fase 3, mientras que en otras partes del estado aún no se llega a estas acciones.

Lo que antes era recomendación: no salir a la calle sin razón alguna, no deambular por las calles sin tapabocas, y no andar en grupos numerosos, ahora será obligatorio y quienes no acaten estas disposiciones, serán sancionados.

Las primeras acciones de este tipo se dieron en días pasados con las sanciones para tres personas que organizaron reuniones en sus casas y terminaron encarceladas.