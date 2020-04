Critican maestros esquema de trabajo en Durango

La mala relación que mantiene el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, con el Magisterio, afecta en forma directa a los niños duranguenses que no tienen su aprendizaje del inglés, como en otras entidades federativas, declara la profesora de inglés, Aurora Nasser.

Precisa la maestra del Programa Nacional de Inglés (Proni), que en La Laguna de Durango, como en todo el estado, han estado trabajando bajo un esquema diferente al resto de los maestros, es decir, por honorarios, pues no están basificados y desde hace varios años firman contratos, a fin de no generar derechos laborales.

El último contrato, dice, venció el diciembre pasado y el gobernador de Durango manifestó que no había recursos para que los maestros Proni siguieran trabajando, ya que la Secretaría de Educación Pública federal, no ha radicado dichos recursos.

Los maestros Proni han realizado gestiones por medio de la Sección 35 del Sindicato de Maestros, a fin de lograr la basificación, en tanto continúan laborando por honorarios, pero el problema es que este año, con el pretexto mencionado por Rosas Aispuro, no hubo contratación y los niños se quedaron sin su materia de inglés, muy necesaria en estos tiempos para los jóvenes.

Añadió que en Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, los gobernadores han apoyado el aprendizaje del inglés, no obstante que la SEP aún no les había enviado el recurso, con la finalidad de no perjudicar a los estudiantes del nivel básico.

"Somos más de 200 maestros de inglés que también nos hemos visto perjudicados por la actitud negativa del gobernador de Durango, pues vivimos de dar clases y ahora no recibimos nada porque no estamos trabajando, es por eso que hacemos un llamado a la SEP y al gobernador Rosas Aispuro para que se reactiven las clases y podamos continuar laborando", puntualizó la maestra Nasser.

Añadió que su lucha es también por federalizar la nómina de los maestros Proni de Durango, dado que se ven muy afectados por el esquema dentro del cual están laborando desde hace varios años.