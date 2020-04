Descarta Coahuila pedir crédito por contingencia

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, descartó pedir créditos a largo plazo para enfrentar pandemia por COVID-19. Indicó que la situación financiera de Coahuila no lo permite.

Riquelme dijo que realizarán un reacomodo de presupuesto. Recursos destinados a turismo, cultura y deporte se asignarán para hacer frente a pandemia.

Ayer, en rueda de prensa, descartó de manera tajante la solicitud de créditos.

"En el caso de Coahuila yo lo dejaría muy claro: no solicitaría ningún otro crédito", puntualizó.

Explicó: "No solamente está imposibilitado, por el nivel de deuda que en estos momentos se tiene, si bien es cierto que hemos temperado, controlado, a través de renegociaciones y con el adeudo que tiene nuestra entidad. Lo cierto es que no está Coahuila para solicitar un nuevo crédito. A corto plazo pues lo hemos hecho y probablemente a final de año eso sería una opción en caso de que esto continúe y se requiriera sobre todo para garantizar los insumos que requiere la contingencia del COVID-19. No por otra cosa".

Actualmente la deuda de Coahuila, contratada en la administración del priista Humberto Moreira, asciende a 37 mil millones de pesos.