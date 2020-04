Fronterenses no acatan disposiciones contra el COVID-19

El alcalde de Ciudad Frontera, Florencio Siller Líjale mostró extrañeza ante las denuncias en su municipio porque ni comerciantes ni la población civil atienden las disposiciones de cierre de negocios y de no salir de la casa, y se compromete a verificar con sus directores de departamento.

Siller Linaje afirmó que el gobierno municipal a su cargo afirmó que está haciendo lo propio en el plan de contención y control de COVID-19, dijo que la población que debe salir a trabajar, conoce ya todos los protocolos de salud

“El comentario que usted me hace voy a verificarlo, porque tenemos gente especializada en el punto y creo qué hay que retomarlo”, respondió a la pregunta de porqué siguen abiertos negocios sin cumplir con las normas.

Explicó que se están aplicando los horarios establecidos, afirmó que se les comunicó a los comerciantes que desplacen sus productos perecederos de cuaresma, porque llegará el momento en que las autoridades ordenarán el cierre por la contingencia.

Afirmó que hoy se instalan los túneles sanitarios y que se están tomando las medidas acordadas por el Subcomité.

El presidente municipal fue cuestionado sobre esto al hacerle saber que muchos comercios no acatan las normas, están saturados, sus empleados no usan tapabocas y no hay gel a las entradas, y se mostró extrañado, pero dijo que investigará.