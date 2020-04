Operadores de transporte turístico protestan en Monterrey

Cientos de operadores de autobuses turísticos protestaron este lunes al afirmar que la contingencia de COVID-19 les impide trabajar y las autoridades no los han apoyado.

Los inconformes se reunieron en la alameda "Mariano Escobedo" que fue clausurada desde el fin de semana por el municipio de Monterrey.

El vocero de alrededor de 300 transportistas, Luis Carlos Lee, comentó que los pocos ahorros con los que contaban se acabaron en las primeras semanas de la emergencia sanitaria y sin ingresos, sus familias no tienen para comer.

“Somos muchos compañeros sin trabajo, que no tenemos que comer, vivimos de esto y las autoridades no nos están apoyando en nada. Queremos que reactiven el sector turismo con todas las precauciones, somos muchas familias que vivimos de esto y ya no sabemos cómo vamos a pasar más días así”, dijo.

Comentó que venían de una mala temporada decembrina y esperaban la llegada de las vacaciones de Semana Santa para mejorar su economía.

“Estamos esperando por parte del gobernador y no hay nada, ya no sabemos que más hacer, como dice el compañero, cuando pego la influenza paramos como dos semanas, pero ahorita ya llevamos más de un mes”, sostuvo.

Los manifestantes llevaban sus cubrebocas y pancartas donde solicitaban el apoyo de las autoridades tanto estatales como federales.