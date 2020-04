Se contagia de coronavirus pese a pasar tres semanas encerrada en casa

Rachel Brummert, que vive en Carolina del Norte, en Estados Unidos, dio positivo al COVID-19, a pesar de haber permanecido completamente encerrada en casa las últimas tres semanas.

"Esto es el más enferma que he estado y es el más asustada que me he sentido", dijo Rachel a la cadena WCNC. Ella sufre de un trastorno autoinmune, por lo que tomó las precauciones necesarias para la cuarentena, siendo la última vez que salió de su casa de Charlotte, para ir a la farmacia, a mediados de marzo.

No estuvo desde entonces en contacto con nadie, incluso su esposo ha permanecido en una habitación separada, detalla el New York Post.

No obstante, el jueves pasado Rachel dio positivo a la enfermedad. Brummert dice que sólo en una ocasión una mujer, que desde entonces también ya dio positivo al coronavirus, dejó víveres a la puerta de su casa.

Aunque Rachel no entró en contacto con esta mujer, dijo que tomó las bolsas de comida de su porche sin unos guantes puestos. "Realmente pensé que estaba haciendo todo bien", agrega Brummert.