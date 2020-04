Encuentra un auto enterrado en el patio de su casa

John Brayshaw, de 40 años, hizo un increíble hallazgo en el patio de su casa, pues encontró un auto enterrado en el jardín.

El residente de Heckmondwike, en Inglaterra, se mudó hace seis meses a esta residencia. Por motivo de la cuarentena por el coronavirus, decidió arreglar el jardín trasero y poco después de comenzar a cavar descubrió el automóvil.

"Es realmente raro. No es algo que encuentres todos los días, está literalmente en medio de mi jardín. Es una de esas cosas que literalmente tienes que ver para creerlas", dice Brayshaw al portal Unilad.

"Vi el techo y pensé '¿quién enterraría el techo de un coche?'. Seguí cavando y vi la puerta, el volante, y me di cuenta de que era un automóvil completo con la placa de matrícula. Lo único que faltaba eran las ruedas", añade Brayshaw.

Estaba enterrado de lado, a unos dos metros de profundidad. Según el tablero, podría tratarse de un Ford Popular 103e de los años

1955-56. Este vehículo, conocido como Ford Pop, fue fabricado en Reino Unido entre 1953 y 1962 y era de los coches más económicos que se comercializaban en aquella época.

Brayshaw sabe que los antiguos dueños de la casa eran un matrimonio que ya falleció, pero que, le dijo uno de sus familiares, nunca hicieron nada en el jardín.

A su vez Brayshaw sospecha que sea un vehículo militar. "Me han dicho que al final de la Segunda Guerra Mundial hubo una afluencia de personas que trabajaban para el Servicio Secreto. También me han sugerido que el color del automóvil se conoce como 'gris RAF'. No puedo encontrar ni un rastro de la patente de registro en ninguna parte y parece que no hay registros del auto disponible, lo cual también es extraño", comenta, agregando que planea sacar el auto con maquinaria pesada.