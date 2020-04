Demanda PRI claridad en equipo médico para COVID-19

La Secretaría de Salud federal debería informar a detalle cómo será la distribución en el país de ventiladores pulmonares y otros dispositivos médicos diseñados para combatir y atender los síntomas generados por el COVID-19, exhortó la diputada federal Soraya Pérez Munguía.

La legisladora priista subrayó, mediante un comunicado, que está interesada en conocer, particularmente, la información sobre la atención de Tabasco, entidad que representa y ocupa el cuarto lugar por tasa de incidencia de casos confirmados por Coronavirus.

Recordó que de acuerdo con la experiencia internacional, cuando un país entra a la etapa pico de contagio, el sistema de salud es sometido ante la presión de la demanda, llegando al punto en que los medicamentos y el equipo médico que son indispensables para atender a los pacientes se vuelven escasos.

Particularmente, añadió la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los ventiladores pulmonares que sirven para auxiliar a los pacientes que presentan las complicaciones más graves.

Pérez Munguía criticó que mientras en otros países se prepararon con insumos médicos, infraestructura hospitalaria y medicamentos para prevenir y tratar el COVID-19 desde diciembre del año pasado, México no lo hizo a tiempo; desdeñó a la ciencia, se tomó tarde la decisión del aislamiento y el cese de actividades.

"Derivado de estos errores, hoy en día los médicos y enfermeras de México no cuentan con todos los elementos para tratar a los pacientes infectados, no hay suficientes pruebas para identificar contagios y prevenir la pandemia, y no hay los medicamentos suficientes ni los ventiladores necesarios", aseveró.