La Columna de Rosell

Este quince de abril se cumple un aniversario más de que los Dodgers de Brooklyn rompieron la barrera racial contratando al parador en corto de los Monarcas de Kansas City de la Negro League, Jackie Roosevelt Robinson. Fue en 1947 y a partir del 2004 las Grandes Ligas festejan esa fecha como "El día de Jackie Robinson", todos los peloteros de todos los equipos usan en su uniforme el número 42 del que Branch Rickey gerente general de los Dodgers y el responsable en la contratación de Robinson, siempre reconoció que había mejores beisbolistas que Jackie en la Negro League, pero no con su carácter y templanza para soportar todo lo que se le vino encima hasta llegar al borde de explotar y mandar todo al carajo, una carga muy pesada que Jackie soportó de manera estoica.

De Jackie Robinson a todos los que nos gusta el beis, sabemos más o menos su historia, que nos ayudó a comprender mejor la película "42" estrenada en 2013, escrita y dirigida por Brian Helgeland y en el papel de Jackie nada más y nada menos que "Black Panther" Chadwick Boseman, pero, poco sabemos de un tal Larry Doby "El segundo hombre" quien rompió la barrera racial en la Liga Americana con los Indios de Cleveland 81 días después de que lo hiciera Robinson. El, al igual que Jackie fue víctima del estúpido racismo, Doby además fue el segundo manager negro después de Frank Robinson.

El jardinero central lideró la Americana en cuadrangulares en dos ocasiones y en 1952 se convirtió en el primer afroamericano en liderar ambas ligas en jonrones, fue al juego de las estrellas en siete ocasiones, fue parte fundamental junto con nuestro paisano Beto Ávila para que la tribu impusiera récord de ganados en 1954 ganando 111 juegos, en esa temporada Beto Ávila ganó el título de bateo promediando .341 convirtiéndose en el primer latinoamericano en ganar un campeonato de bateo. Pero no estamos hablando del gran veracruzano, volvamos con Doby terminó su carrera con 253 jonrones, 970 impulsadas y 1,515 hits, en 1948 junto con su compañero Satchel Paige se convirtieron en los primeros negros en ganar una Serie Mundial con Cleveland, a pesar de todo esto, Larry Doby fue elegido al Salón de la Fama hasta 1998 por el Comité de Veteranos.

En 1962 se retiró como jugador y trabajo de scout con los Expos de Montreal, después se fue a dirigir a la pelota venezolana, regresó con los Indios en 1974 como coach de primera base como parte del staff del manager Ken Aspromonte, quien fue despedido, la directiva de la tribu llamó a Frank Robinson para convertirlo en el primer manager afroamericano de la historia. Doby regresó a los Expos de ahí a Medias Blancas donde en 1978 a los a la edad de 53 años, Doby otra vez fue el segundo, así como fue detrás de Robinson ahora lo haría detrás del otro Robinson esta vez como manager.

Larry Doby fue bautizado como el second man, del que nadie se acuerda, los segundos lugares en América apestan dicen algunos escritores norteamericanos, exagerados puede ser, pero no les falta razón, no tiene caso ser segundo y por eso Doby veía como Jackie se llevaba toda la publicidad, reconocimiento y respeto. El gran Bob Feller (fenomenal pitcher) compañero de equipo de Doby se refirió a él como una especie de Buzz Aldrin (el segundo en pisar la luna) ni quien sugiera que al menos en la Liga Americana el día cinco de julio que marca el debut de Doby todos los equipos usen el número 14. Al menos los Indios de Cleveland si retiraron su número en 1994.

La historia del segundo hombre, Larry Doby opacado por los dos Robinson, Jackie y Frank, queda ahí y al menos él, nunca vivió amargado, murió en santa paz a los 79 años sin resentimientos. "Nunca he sentido amargura si la sintiera solo me heriría a mí mismo, prefiero recordar a las personas que me ayudaron como Bill Veek (el equivalente a Rickey ) , Jim Hegan y Joe Gordon, los buenos, no le veo caso hablar de los malos"...

