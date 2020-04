ES BUENO SABERLO

Entre los números del 1 al 1000 ¿Cuál número se repite más veces y qué número se repite menos veces? Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta:

Adivinanza: Una señora muy aseñorada, que guisa todo y no come nada. ¿Quién soy?

Pregunta: ¿Cuál es la Santa de los beisbolistas? ¿De quién se trata? Pintor austriaco que recibió el Premio La Orden de Oro al Mérito en 1888, se retiró como miembro de la Sociedad La Casa de los Artistas, debido a su interés por el arte de vanguardia para fundar el grupo Secesión de Viena, una de sus obras más emblemáticas es El Beso creada en 1908. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: El W. C. Antes no existía un lugar apropiado para las urgencias fisiológicas y por inercia o la fuerza de la costumbre se llevaban a cabo donde fuera. Se tiene conocimiento que los romanos del siglo I, tenían instalaciones para descargar la vejiga en urinarios públicos llamados "Columnas mingitorias" y en los salones donde celebraban banquetes y comidas. En el imperio romano del siglo XVI hubo orificios practicados en muros y paredes a modo de caños o saeteras a modo que los ciudadanos pudieran orinar pero no había nada para aguas mayores. Las ordenanzas de aquella época prohibían ensuciar en las escaleras, pasillos, armarios, paredes o muros de palacios, iglesias o casas de uso público. Fue hasta 1597 cuando John Harington inventó el inodoro (que no tiene olor) describiendo el funcionamiento de un Wáter Closet de válvula, que quería obsequiar a Isabel I de Inglaterra que se atormentaba para descargar el vientre en un bacín (orinal alto y cilíndrico) que al grito de "¡agua va!" era vaciado en la calle. Aun cuando defecar es un principio de la humanidad el retrete vino a resolver un problema sanitario ya que las heces son producto de muchas enfermedades, el invento del precursor Harington, fue perfeccionado por Alexander Cumming en 1755 y mejorado por Joseph Bramah en 1778 y por George Jennigs en 1852.

LOS LEONES: En este tiempo donde nos han cambiado las rutinas, de la noche a la mañana cambió nuestra forma de pensar y actuar sin embargo, en la filosofía leonística tenemos un común denominador, estar bien y ayudar a otros a estar bien. Los Leones de Latinoamérica estamos unidos para sobresalir en este momento de inestabilidad. Nuestras Autoridades Leonísticas con su liderazgo nos indican que nos unamos a las recomendaciones de prevención a las autoridades y organismos oficiales para ser un ejemplo de respeto y cumplimiento para con nuestras comunidades y su bienestar.

Nuestra Institución sigue construyendo el futuro y lo hemos demostrado durante más de 100 años, conformando equipos con mentalidad de campeones a través de nuestros líderes que fortalecen a nuestros clubes ya que con sus miembros tenemos el activo más preciado y aunque parezca que nos hemos aislado, nos hemos multiplicado en cada sitio para ser la luz del servicio desde nuestra casa reportando nuestras actividades en forma virtual.

Le agradecemos a nuestro C. L. Víctor Manuel Carrillo los mensajes de ánimo y comunicación al igual que a nuestro Presidente José María Sánchez Castellanos de mantenernos unidos ante la crisis y de la cual saldremos más fortalecidos y con la satisfacción de ser parte de la solución a través del servicio.

Entretenimiento: La respuesta de los números del 1 al 1000 es: El 1 se repite más veces y el 0 se repite menos veces. Del 1 al 999 todos los números se repiten 300 veces. El número 1000 hace que el 1 se repita 301 veces. El 0 es el que menos se repite, 192 veces ya que el 0 no se repite como en las cifras 21, 22, 23… 202, 222, etc. ¿Sencillo no? Adivinanza: (La Cocina). Pregunta: (Santa Cachucha). Se trata de: (Gustav Klimt 1862-1918).

