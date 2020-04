Acusa ataques personal médico ante pandemia del COVID-19

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha recibido 76 quejas por distintos hechos relacionados con la emergencia causada por el nuevo coronavirus.

Las personas más afectadas son enfermeros, personal médico, trabajadores, derechohabientes de instituciones de salud, personal de limpieza y pacientes.

Un ejemplo de ello, es el caso de una enfermera que trabaja en el IMSS, en San Luis Potosí, quien relató en redes sociales que fue agredida por dos adolescentes y una mujer adulta.

La semana pasada, antes de acudir a cubrir su turno, alrededor de las 20:00 horas, la trabajadora de salud acudió a un Oxxo a comprar un café.

Al salir de la tienda, dos adolescentes la siguieron y al llegar a su auto le aventaron jugo, café y refresco.

"Me gritaron '¡es COVID! No te nos acerques'", narró la enfermera, quien también detalló que pidió a los menores que no le faltaran al respeto.

Sin embargo, al ver la escena, la madre de los adolescentes salió de la tienda y le propinó varios golpes, aseguró.

"Yo traté de defenderme por portar orgullosamente un uniforme blanco. Me fracturó mis dos dedos de la mano derecha, incapacitándome para no poder realizar mi trabajo", expuso.

La joven lamentó que las personas agredan a los profesionales de la salud, quienes, dijo, arriesgan su vida al atender a los pacientes con COVID-19.

"¿Qué te pasa, México? Sólo vamos a trabajar. Yo te cuido, pero tú a mí no. No más agresiones al personal de salud", urgió.

Otro caso de agresión ocurrió en el Hospital General de Zona número 48 de Azcapotzalco donde familiares de un paciente que falleció por COVID-19 golpearon a policías, médicos y enfermeras para intentar ver por última vez a su ser querido.

Dos mujeres y cuatro hombres lograron ingresar al nosocomio ubicado en la Ciudad de México, y confrontaron al menos a seis empleados del hospital, de los cuales uno resultó herido y una doctora teme por su seguridad ante amenazas de muerte.

"El personal de salud sufrimos las consecuencias de gente que no toma las cosas con seriedad y por más de que se les diga que no salgan de sus casas hacen caso omiso en general de las medidas de precaución", apuntó Olga Flores, una de las empleadas del sitio.

Llamado urgente

El Conapred llamó a la ciudadanía a detener las agresiones y pidió a las autoridades de seguridad y justicia garantizar la dignidad e integridad del personal médico.

"Lejos de rechazarles y agredirles, la sociedad mexicana debe reconocer y agradecer su entrega, su compromiso. Son el personal médico y de enfermería quienes pueden atender a la población en estos momentos de contingencia sanitaria", agregó.

El organismo indicó que, entre el 6 y 9 de abril, aumentaron al doble las quejas que recibió por actos de discriminación.

Respecto al personal de salud, detalló, las quejas más recurrentes fueron porque les prohibieron el uso de medios de transporte, así como por agresiones físicas y verbales.

En tanto que, del total de quejas, la mayor cantidad se registró por personas que denunciaron que las habían obligado a asistir a trabajar pese a pertenecer a un grupo vulnerable al COVID-19.