Y vaya que cuando se trata de satisfacer egos, tristemente la salud sale sobrando. Y es que nuestros subagentes, disfrazados de camilleros, nos informan que quien perdió la cabeza fue el recién estrenado delegado del Instituto Mexicano del inSeguro Social en Durango, Julio Gutiérrez Méndez, quien mostró el cobre y dejó en claro que lo que menos le importa es la salud, pues primero está promover su figura como funcionario. Sucede que luego de que en días pasados se viralizara exitosamente un video casero realizado por el personal del Hospital General de Zona N.º 46, donde los trabajadores de todas las áreas mostraron la "cara humana" de este hospital que fuera declarado centro de atención a pacientes con COVID-19 y enviaron emotivos mensajes espontáneos para concientizar a la ciudadanía de quedarse en casa y no discriminarlo, el novato delegado, aseguran, hizo tremendo berrinche por no haber sido tomado en cuenta para aparecer en el video cual estrella de Telerrisa, calificando además la videoproducción como mediocre y mal grabada.

Por lo que para satisfacer su capricho, ni tardo ni perezoso decidió realizar uno a su antojo y envió un equipo de producción completo que arribó al hospital 46 con un despliegue digno de producción cinematográfica hollywoodense, en el que hubo todo tipo de drones, "cámaras y acción". Sin embargo, esto va más allá de lo aberrante, y es que lo grave de todo este asunto fue que los trabajadores que realizaron las grabaciones se "pasearon" de forma irresponsable sin respetar los protocolos de seguridad y sin ningún tipo de protección ni sanitización por todas las instalaciones del hospital en el que ya se registraron decesos por coronavirus y que está considerado como el epicentro del virus en el estado, poniendo en riesgo tanto a trabajadores como a derechohabientes, lo que obliga a cuestionar en manos de quién está realmente la salud de los duranguenses. Y es que sería bueno que el galeno Julio Gutiérrez informara el costo que le significará al instituto su famoso video y, mejor aún, que explique si en verdad un gasto de esa naturaleza se justifica por encima del que debiera ser prioritario, como la compra de insumos que permitan al personal médico, que prácticamente trabaja con las uñas, enfrentar la situación de la pandemia en este nosocomio, en el que diariamente se están consumiendo 80 kits de equipos desechables para atender a los enfermos contagiados por el coronavirus. Sin embargo, tal parece que habrá que esperar el estreno del famoso "documental", en el que ante tanto absurdo no le extrañe, estimado lector, que haya alfombra roja.

**************

La contingencia por el coronavirus ha puesto a trabajar a todos, bueno, casi a todos, porque hay funcionarios a los que desde antes ya les gustaba hacer "home office" en pijama desde la comodidad de su casa; pero uno al que muchos quieren mandar a su casa y no más sigue terco trabajando de gallo a grillo es al mismísimo "góber" de Coahuila, Miguel Riquelme, quien anda rascándole por todos lados para ver cómo puede controlar el brote del temible COVID-19, que vino a encerrarnos a todos de miedo, y tratar de sacar la chamba que entre otras le correspondería en buena medida a la Federación, sobre todo en temas como la escasez de ventiladores en los hospitales, lo que metió en aprietos a varios colaboradores de don Miguel, a quienes ordenó que a como diera lugar le consiguieran estos artefactos de vital importancia en estos cruciales momentos, así como pruebas para diagnosticar rápidamente a pacientes con COVID-19 y hasta vehículos para realizar las pruebas a domicilio. Todo iba viento en popa para el evento que el mismo mandamás coahuilense había anunciado con bombo y platillos, incluso tenía citada a la prensa, tanto la palera como la incómoda, el pasado jueves a primera hora, pero tras bambalinas nuestros subagentes, disfrazados de cubrebocas N95 comprado en el mercado negro, nos reportan que los proveedores se comprometieron en entregar los ventiladores el miércoles en la mañana, y estos nomás no llegaban, lo que puso nerviosos a uno que otro. Finalmente los aparatos estuvieron listos, pero lo que no, fueron las unidades que serían entregadas al sector salud, por lo que el subsecretario de Finanzas y suspirante a la alcaldía de Torreón, Xavier Herrera, mejor conocido como "el velador de la chequera estatal", estuvo acomodando y hasta lavando las camionetas que serían entregadas; hasta brillo les sacó a las llantas, porque es de todos conocido lo mecha corta de su compadre y jefe Miguel Riquelme. Total, en punto de las 9 de la mañana todavía don Xavier andaba pegando la última calcomanía de los automóviles, sacando los aparatos respiradores de las cajas para que la foto saliera bien y su jefe quedara contento. Al final, el evento estuvo muy aplaudido, y el subsecretario se secó el sudor de la frente.

El "góber" Riquelme también recorrió las cinco regiones del estado para supervisar las acciones que se llevan a cabo dentro de los subcomités de Salud, empezando por Monclova, donde está "el pico" de casos del peligroso virus en la provincia. Luego se fue a la capirucha del sarape, y aprovechó estar en La Laguna para ir por unas gordas de horno. Corrió a la región Norte y terminó en la Carbonífera. Don Miguel no se cansó de gritar y repetir a los cuatro vientos a todos los integrantes la necesidad de cerrar filas y endurecer las medidas para mantener el aislamiento social y conservar la sana distancia. Nuestros subagentes, disfrazados de gel antibacterial casero, nos reportan que el "góber" fue sometido a una segunda prueba COVID-19, no porque haya presentado síntomas, sino porque fueron indicaciones del oficioso secretario de Salud, Roberto Bernal, la cual salió negativa; según el titular de la salud en el estado, lo estará monitoreando cada quince días por el intenso ritmo de trabajo que trae por todo el estado. Aunque muchos dicen que lo cierto es que, como el gobernador es tantito workaholic, ha puesto a trabajar a muchos como nunca en su vida, y ya no saben cómo quitárselo de encima y mandarlo unos días a su casa.

**************

Los que siguen con el Jesús en la boca son los gobernadores de la zona noreste. Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, mejor conocidos como el Poder del Norte, tuvieron su cuarta reunión de coordinación en materia de combate al COVID-19; de nueva cuenta le tocó al Bronco ser el anfitrión de la comilona… Perdón, de la reunión de trabajo entre los mandatarios y sus equipos del sector salud. Entre los acuerdos a los que llegaron los mandamases norteños se encuentra que buscarán a los empresarios de sus entidades para poder elaborar un plan de recuperación económica de los estados, además de homologar varios criterios. Pero, como siempre, estimado lector, le contamos lo que no se ve... En esa reunión al Bronco se le ocurrió tomar una fotografía arriba del mirador del obispado, donde los gobernadores y sus secretarios tuvieron que subir a pie y a duras penas llegaron, por lo que terminaron todos sudados, sin aire, con la camisa desabrochada y la lengua por fuera, pero eso sí, a la hora de la comida los tequilas no pudieron faltar aunque con su respectivo menú de cuaresma "pa no pecar" en Viernes Santo, por lo que dicen se quedaron con el antojo del cabrito, y en su lugar tuvieron chiles rellenos de frijoles y aguacate con queso panela.

Nuestros subagentes, disfrazados de meseros sin propina, nos cuentan que los gobernadores del bloque noreste nomás no entienden cómo es que ahora la Secretaría de Salud del Gobierno federal se saca de la manga que los túneles sanitizantes no son garantía de protección a los ciudadanos y que, al contrario, el uso de los químicos puede afectar las vías respiratorias. Les puso los pelos de punta que sin dinero de la Federación y con este tipo de declaraciones se hace más difícil el esfuerzo para hacerle frente al problema de la pandemia, y lo que falta en razón del grave impacto económico que causará en el corto plazo. En este mismo desconcierto respecto a los túneles y arcos sanitizantes se encuentran empresas que han invertido en ellos para proteger a sus trabajadores y ahora resulta que de un día para otro los funcionarios federales dicen que nomás no sirven. Aunque también salió el tema de que en esto de aportar a la salud de los ciudadanos son pocos los políticos que realizan acciones; ejemplo de ello son algunos legisladores coahuilenses que desde la comodidad de su hogar hacen señalamientos oficiosos, como la panista María Eugenia Cázares, quien se la pasa como el mosquito, chin… Bueno, vuele y vuele, gritando desde la comodidad de su residencia que no hay rapidez en las pruebas de COVID-19, sumándose a las quejas del alcalde de Torreón, Jorge Zermeño.

**************

Recordará, estimado lector, que hace unos días le dábamos cuenta del pachangón etílico y gastronómico que se aventaron en una quinta en Lerdo un grupo de funcionarios de la Administración de la hermana república de Gómez Palacio, en plena contingencia de coronavirus, adonde acudieron las autoridades del alcalde priista Homero Martínez para clausurarla, pero que los funcionarios gomezpalatinos hicieron una graciosa huida, pues nuestros subagentes, que lo adivinan todo gracias a los dardos envenenados del fuego amigo, nos confirman que esa fiesta fue "la gota que derramó el vaso", pues la celebración era del mismísimo René Delgado, jefazo de Sideapa, y que por ello su puesto peligra, y también el de otro de los "invitados", como su amigo el vicealcalde Omar Castañeda, quien huyó brincándose una barda para no ser visto. Esta celebración en tiempos del coronavirus generó "ruptura en el paraíso", pues la alcaldesa de la "alternancia", Marina Vitela, perdió toda confianza en su síndico y amigazo don Omar, quien se creía intocable, pero ahora ya hasta tiene que ser anunciado para intentar entrar a la oficina de la jefaza. A decir de las malas lenguas, para tratar de volver a ser "el niño de los ojos" de doña Marina el síndico le está poniendo zancadillas a los funcionarios contrarios para desestimarlos, y que se vean peor que él. Por cierto, hay temor entre los vecinos del sector donde se realizó la fiesta clandestina en Lerdo, porque al parecer dos de los invitados aparecen actualmente como sospechosos del terrible coronavirus.