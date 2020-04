'Si entras, ahí te quedas'; pobladores de Nayarit amenazan a enfermera

Una enfermera se convirtió en victima de acoso y amenazas por parte de pobladores en Nayarit, quienes al juzgarla de ser 'un foco de contagio', le negaron la entrada a su hogar.

El miércoles Mel Morado Ro, trabajadora del Hospital General San Francisco, denunció a través de Facebook la agresión de la que fue víctima por parte de sus vecinos al regresar a su hogar en la comunidad de Lo de Marcos, tras concluir su jornada en el nosocomio.

Según detalló la mujer, al regresar se encontró con los pobladores que hacían una especie de 'cerco sanitario' para bloquearle el paso a su hogar sólo por ser parte del personal de salud, medida que habían estado tomando contra los turistas que intentaban ingresar a la zona.

"Si entras ya no sales, hazle como quieras", "Soy capaz de yo pagarte una renta en San Pancho para que allá te quedes", "Aléjese de ella oficial, que no ve que viene del gran foco de infección, ella es un foco de infección. Hasta 2 metros debería de estar alejado de ella", "Lo siento “mijita” pero al pueblo no entras, o entras pero ya no sales y si es al Hospital de San Pancho menos", son algunos de los comentarios que Mel recibió por parte de los pobladores.

Un video compartido en redes, muestra al grupo de personas con mascarillas arremeter verbalmente contra la mujer mientras le impedían el paso.

Al no recibir apoyo de la policía, ya que según comenta la enfermera estaban del lado de los pobladores, se vio en la necesidad de pedir ayuda a una compañera de trabajo.

Finalmente la mujer tuvo que abandonar el poblado, por lo que accedió a éste escoltada por oficiales para que únicamente sacara las pertenencias de su hogar.

Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, pidió por medio de un video al público 'respetar al personal médico, ya que ellos arriesgan sus vidas por el bienestar y seguridad de otros', sobre todo en esta situación de epidemia por COVID-19.