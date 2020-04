Crean tendencia en Tik Tok para 'salir del clóset' frente a seres queridos

Por medio de la aplicación de Tik Tok se volvió tendencia la modificación de una canción para 'salir del clóset'.

Oh my oh my god, this girl's straight and this girl's not.

(Oh Dios mío, esta chica es hetero y esta no)

Las emotivas reacciones de familias y amigos de chicas que expresan su homosexualidad libremente se hizo viral, compilándose varias en un solo video que se difundió en las otras redes sociales.

Entre lágrimas, abrazos y personas que no entendieron la referencia, esta compilación rebasó las 3.6 millones de reproducciones en Facebook, siendo compartida por 18 mil usuarios.

Algunos de los internautas que han visto el video, han comentado aplaudiendo la valentía de las chicas que decidieron abrir su sexualidad.

Varios miembros de la comunidad LGBTQ+ han aplaudido la iniciativa.