Padre e hija se disfrazan para cantar juntos canciones de Frozen

Aaron Matthews es un padre de familia en Aledo, Texas, que se puso a bailar con su hija de 3 años, Cana, canciones de Frozen.

En el video compartido en redes sociales se ve al padre vestido con un disfraz del personaje de Anna, idéntico al que lleva también puesto su hija, recoge el New York Post.

Con la película puesta en la televisión, ambos cantan “For The First Time in Forever” en plena cuarentena en medio de la pandemia por el coronavirus.