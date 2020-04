Familiares de fallecido por COVID-19 arremeten contra personal médico

Familiares de un paciente que falleció por COVID-19, arremetieron a golpes contra personal médico del IMSS. Imágenes que se han viralizado en la red generando indignación entre el público.

Según detalla El Heraldo de México, los hechos trascendieron en el Hospital Regional de Zona 48 del IMSS, ubicado en la alcaldía de Azcapotzalco, en Ciudad de México, donde la familia del occiso agredió a golpes al personal del nosocomio al enterarse del deceso del paciente, quien permanecía aislado como el protocolo lo indica.

El material que fue difundido en redes, muestra al grupo de personas arremeter a golpes y agresiones verbales contra enfermeros, médicos e incluso guardias de seguridad del lugar.

@CiroGomezL En el HGZ#48 el personal de salud sufrieron las consecuencias de gente que no toman las cosas con seriedad y por más de que se les diga que no salgan de sus casas hacen caso omiso. Fallece pte y familiares arremeten en contra de personal. pic.twitter.com/YwNdHqDvpF — Dr Dante Medina (@Dantemv) April 9, 2020

Según detalló el personal médico, los familiares del paciente se molestaron porque no se les permitió verlo debido a las medidas de seguridad que se tienen que tomar en estas situaciones, lo que los llevó a pasar a las agresiones tras discutir con el guardia.

Daniel Zamorano, enfermero de la institución, compartió por medio de Facebook lo sucedido, expresando la lamentable situación que el personal médico enfrenta por personas que 'no comprenden la magnitud del problema'.

"La pandemia acaba de comenzar en México, un país del tercer mundo, un país que no cree en la existencia del virus, un país que critica el trabajo médico, un país que si el gobierno no hace lo que la gente quiere, golpea, grita, escupe, me das pena Mexico", agregó Zamora en su publicación.