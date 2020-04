Museo propone a las personas a recrear obras de arte en sus casas

El reto, propuesto en Twitter a finales de marzo, pide a las personas ponerse creativas y usar objetos que tengan en casa, para recrear pinturas u otras obras artísticas conocidas, explica Yahoo Lifestyle.

"Nuestra audiencia nos dijo en voz alta y clara que querían ver hermosas obras de arte, aprender más sobre el arte desde casa y encontrar deleite en las redes sociales. Queríamos ofrecer un desafío creativo para encontrar refugio ante el estado incierto en el mundo y despertar la emoción para ser creativo, no se requieren materiales adicionales", explica la encargada de redes sociales del museo, Sarah Waldorf.

La idea detrás del desafío, añade Waldorf, se inspiró en una cuenta de Instagram de Amsterdam, @tussenkunstenquarantaine (que significa "entre arte y cuarentena" en holandés), donde la gente ya estaba recreando obras de arte y compartiendo sus resultados en redes.

A for perspective, A+ for doggo https://t.co/jpbZBB1dSq pic.twitter.com/IvJ5r2sfNB

Young Italian (Romanian) Woman at a Table, 2020 @GettyMuseum #gettymuseumchallenge @carlanasui pic.twitter.com/kPjxBxsZXW

The three food groups: canned tuna, cheese, and olive oil.https://t.co/DErWcO2Kbe pic.twitter.com/vPv8VM5ZVG