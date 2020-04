SCT, sin 'espacios de reposo' ante pandemia del coronavirus

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no baja la guardia ante la pandemia del coronavirus, por lo que se mantiene atenta a la operación de funciones esenciales como son el mantenimiento de las carreteras del país, aseguró el titular de esta dependencia, Javier Jiménez Espriú.

"La necesidad de mantener en operación eficiente las vías de comunicación, las carreteras, en una situación como ésta, la libertad, la posibilidad de transitar sin obstáculos en las carreteras, es un asunto de la mayor importancia de la seguridad personal y colectiva", subrayó.

El funcionario federal explicó que no se puede detener la conservación ni la reparación de las carreteras, el mantenerlas en buen estado.

"Tenemos la obligación de mantener eficiente las cosas, por eso mucha de nuestra gente no puede estar en su casa y tiene que estar en el campo atendiendo que los caminos sean transitables en estos momentos, que las telecomunicaciones no fallen y no dejemos afectados a sitios como hospitales y centros de salud", dijo.

Comentó que en coordinación con otras dependencias se abordan diversos temas, entre ellos el relacionado con la seguridad en las carreteras para evitar el robo a los transportistas que llevan insumos y medicamentos.

Reconoció que, lamentablemente, además de la epidemia, se tiene un conflicto "muy severo" con el crimen organizado, y los obstáculos que pone son un elemento negativo para la atención de la epidemia.

"Tenemos lamentablemente, a pesar de todo, sabotajes, por ejemplo en las líneas férreas quitan los clavos para que se descarrilen los trenes; los que bloquean las vías para robarlos y no sólo se roban los insumos, sino todos los comestibles que requiere la población", alertó.

Mencionó que cuando hay un transporte de bienes que se usan para la lucha con la pandemia requiere una atención especial. Muchos los están haciendo las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

Incluso comentó que en el caso de llevar recursos económicos, como los que dio el presidente a los adultos mayores, cuatro meses de apoyos económicos, la SCT a través de las oficinas de Telégrafos ayudó a la trasmisión de los mismos, mientras se logra la eficiencia bancaria.

Insistió en que la Secretaría trabaja en coordinación con otras entidades para que se brinde la seguridad necesaria en las carreteras el país durante los efectos del COVID-19.

En materia de telecomunicaciones recordó que la Subdirección correspondiente tiene a su cargo la supervisión de que todo funcione bien en este sector.

"En el seno de la Secretaría estamos trabajando en varios miles de sitios, es fundamental que las telecomunicaciones funcionen debidamente, a través de la vigilancia y la supervisión de los concesionarios de telecomunicaciones.

"Las necesidades que los usuarios tienen cuando hay una interrupción, la facilitación de todos los recursos para que se restauren las redes de telecomunicaciones, tenemos nosotros la obligación de atenderlas", sostuvo.

Reiteró que se está en "atención permanente" para todos los asuntos, debido a que no se pueden permitir en este momento "espacios de reposo, tenemos que estar con las antenas personales y colectivas prendidas todo el tiempo y dispuestos a, como decimos en términos de la ingeniería, estar en 24-7-365, es decir 24 horas los siete días de la semana en los 365 días del año".

Jiménez Espriú subrayó que en la SCT existe un enorme "espíritu de cuerpo y enorme conciencia social" para estar al "pie del cañón" en los momentos en los que se requiera atender alguna eventualidad.

Incluso, dijo que en caso de que se alargara el confinamiento la dependencia está preparada para seguir atendiendo de la mejor forma.

El secretario señaló que durante abril se afinan los programas y proyectos y las obras que por efectos de la pandemia tuvieron que parar, y se reanudarán una vez se levante la cuarentena.

Precisó que este mes terminarán con los concursos y licitaciones pendientes; recordó que la SCT arrancó con las licitaciones para 2020 desde octubre del año pasado.

"Nosotros tenemos en el presupuesto de la Secretaría -para carreteras- casi 90 por ciento de éste ya comprometido; otras hemos tenido que pararlas este mes, pero es un paro y reiniciaremos las acciones de inmediato y el día que se reinicien inicia la gestión económica, el pago de los trabajadores", dijo.

Precisó que de los recursos de los concesionarios, por 18 mil millones de pesos, llevan ya poco más de 17 mil millones ejercidos, faltan como 900 millones de pesos por usarse.

Puntualizó que se está en pláticas con los concesionarios y contratistas, reprogramando las cosas para que éstas se reinicien de inmediato en las obras que se tuvieron que detener, una vez superada la cuarentena.

Aseveró que la SCT será un elemento de suma e inversión inmediata en infraestructura, como en carreteras, aeropuertos puertos y telecomunicaciones.

Jiménez Espriú dijo que la dependencia cuenta con un presupuesto de más de 40 mil millones de pesos, más 18 mil millones de los concesionarios, junto con otro tanto, como 10 mil millones de pesos, para puertos.

Indicó que para este año la suma de las inversiones, junto con el presupuesto de la SCT, es del orden de los 85 mil millones de pesos, los cuales "a lo mejor no se ejercen al cien por ciento", pero sí se ejercerán como 75 mil millones de pesos.

Añadió que de esos recursos para las obras de infraestructura se generarán del orden de seis mil empleos directos y como 200 mil indirectos.