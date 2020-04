Región desierto de Coahuila busca crear Subcomité de Salud

Los alcaldes de la Región Desértica se reunieron con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05 en Cuatro Ciénegas para crear un SubComité Regional de Salud para hacer frente a la pandemia, informó la alcaldesa de Cuatro Ciénegas, Yolanda Cantú Moncada.

Estuvo presente Fernando Gutiérrez, director de Comunicación del gobierno del Estado, en representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, donde revisaron las necesidades que tienen las comunidades del semidesierto ante la contingencia sanitaria, expuso, y agregó que el problema de salud es tema prioritario por obvias razones.

La alcaldesa dijo que en su caso, el gobierno municipal se pondrá en un plan más enérgico para mantener a la población más protegida. Dijo que verá con la Dirección de Seguridad Pública qué acciones se pueden realizar, como la campaña que se tiene de perifoneo, y se analiza incluso que de ser necesario se realicen detenciones preventivas y se les multe por mal orden, a quienes no respeten las disposiciones de no salir de sus casas si no tienen una razón para ello.

Se está buscando equipar a todos los servicios médicos del municipio.

El Ayuntamiento está apoyando en esto y se mantiene en espera de lo que envíe el sector salud para respaldar el trabajo de doctores y enfermeras que están atendiendo la contingencia, dijo Cantú Moncada.

Agregó que el municipio sanitizará los espacios de salud del IMSS y del ISSSTE como parte de las medidas de prevención y contención contra la enfermedad.