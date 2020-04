Clausura Bonilla fabrica de respiradores por negarse a vender parte de producción

La empresa fabricadora de respiradores artificiales Smiths Medical, en Tijuana, fue clausurada por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, luego de haberse negado a vender parte de su producción al gobierno del estado que planeaba distribuirlos en los hospitales que reciben pacientes con COVID-19.

El mandatario estatal reveló la medida durante la transmisión en vivo que realiza diariamente en sus redes sociales, en la que explicó que la compañía extranjera no solo rechazó vender el equipo de ventilación sino que tampoco respetó las medidas sanitarias establecidas por las autoridades ante la emergencia sanitaria. "Establecí contacto con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, para llegar a un acuerdo con dicha empresa, porque no solo Baja California necesita los respiradores artificiales, sino todo el país. La respuesta del corporativo fue que ellos se instalaron para generar empleos, y los ventiladores ensamblados están comprometidos para otros países", detalló el mandatario.

Bonilla Valdez dijo enfáticamente: "Se tomó la determinación que si estas empresas no apoyan o contribuyen al Estado por la emergencia sanitaria, se consideran de actividades no esenciales". El secretario del Trabajo y Previsión Social, Sergio Moctezuma Martínez López, reiteró a las empresas con actividades "no esenciales" en Baja California, que deben cesar la prestación de servicios, para mitigar cualquier posible contagio de coronavirus.

Detalló que se mantienen los operativos por todo el estado, en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y se han detectado varias empresas de giros comerciales "no esenciales" que continúan operando, pese a las indicaciones por parte de la autoridad.