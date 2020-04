¿Qué es esta extraña criatura que apareció en Australia?

“Todos quedaron impresionados cuando apareció a la vista. Hubo mucha emoción. La gente entró a la sala de control desde todo el barco. Se ven comúnmente sifonóforos, pero este era grande y de aspecto inusual. Aunque los pilotos de ROV hicieron una estimación de su longitud, aún no se ha medido formalmente. Sin embargo, parece ser más largo que cualquier otro animal en el planeta”, dicen los biólogos Nerida Wilson y Lisa Kirkendale sobre esta colonia de 47 metros de largo, según estiman.

“Todo parece un animal, pero son muchos miles de individuos los que forman una entidad en un nivel superior”, explica a su vez el biólogo marino Stefan Siebert a Wired, sobre qué son los sifonóforos, detalla el sitio Gizmodo.

“Comparten su botín entre sí al pasar nutrientes a lo largo de un tallo al que todos están conectados, una rama vertical que también sirve como pasaje para las señales nerviosas”, describe la bióloga Rebecca Helm, de la Universidad de Carolina del Norte.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S