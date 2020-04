Fotografía de bote basura que parece que vuela se hace viral

El bote sin embargo no está flotando en el aire, sólo está colocado junto a un charco de agua, casi seco, que deja una marca oscura en el suelo y que hace la ilusión óptica al parecer la sombra del bote que ‘vuela’, explica el diario Mirror.

La clave para darse cuenta, dicen algunos internautas, es cubrir la mancha negra, entonces, se ve más claramente que el bote está bien colocado en el pavimento.

If you think this garbage bin is floating, then you've been inside way too long. Go get some fresh air. It's just a wet surface and the bin is next to it pic.twitter.com/8HIbLAyzcX