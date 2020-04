Pide AMLO seguir acatando medidas sanitarias ante COVID-19

Al asegurar que a la fecha todavía "no son muchos" los mexicanos contagiados por COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a seguir acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, e indicó que los mexicanos se han portado "muy bien, requetebién" debido a que, consideró, la contingencia no se ha salido de control y no se han saturado los hospitales.

"Vuelvo hacer un llamado a la población para que continuemos actuando como lo venimos haciendo; nos estamos portando bien, muy bien, requetebién porque se están acatando las recomendaciones. Tenemos información de que se ha reducido considerablemente la movilidad, que la mayoría de la gente está en casa, que nos estamos cuidando, que se está cuidando a los más vulnerables". En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal comentó que "ahí vamos", y que no ha habido una irrupción, no se ha salido de control la pandemia, "no tenemos hasta ahora y esperamos que esto no suceda -por eso estamos trabajando todos los días- no tenemos saturación en hospitales, tenemos capacidad instalada, pero si hemos podido atender a los enfermos, ha sido porque no son muchos todavía y queremos que esto se mantenga". Exhortó a la población a cuidar a los adultos mayores, así como a las personas enfermas, "porque eso es lo fundamental, el que evitemos contagio, el que nos cuidemos. Y la otra parte es lo curativo, pero entre más actuemos con disciplina en lo preventivo (habrá) menos problema de enfermedad, en todo la prevención es lo importante. Más vale prevenir que lamentar, prevenir, prevenir". Recordó que desde que se tuvo noticias de este virus, los especialistas informaron que para enfrentar esta contingencia no era solo tener hospitales, ventiladores y especialistas en terapia intensiva, "sino que lo principal era el que nos cuidáramos para no extender el contagio, para evitar más casos de coronavirus, y esto se ha ido logrado". Pidió a la población unirse, no caer en depresión y tener confianza en que se saldrá adelante de esta contingencia.