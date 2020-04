No concuerdan cifras de altas en el HGZ 7

No se ponen de acuerdo las autoridades de salud en los casos de Monclova: mientras el corte informativo del Comité Estatal informó ayer que en hay un alta de un paciente por COVID-19, el IMSS indicó que son cinco.

Por otro lado, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), compartieron videos de tres personas, dos médicos y un enfermero, que ya se recuperaron de la enfermedad, y el sindicato asegura que solo hay una.

La Dirección del Hospital General de Zona número 7 no respondió a las llamadas telefónicas, por lo que no hay un reporte oficial sobre el verdadero número de altas y de éstos cuántos son profesionales de la salud y cuántos no.

En medio de aplausos y un sentimiento festivo, tres supuestos profesionales de la salud diagnosticados con COVID-19 que se encontraban hospitalizados en la Torre B del IMSS, fueron dados de alta al no presentar ya ningún cuadro sintomático de la enfermedad.

Esta información trascendió en tres videos compartidos por personal del IMSS poco después de las tres altas, entre ellas la del doctor "Teo".

Se trata de una mujer y dos hombres: una doctora, un médico y un enfermero, según informaron trabajadores del hospital.

Los videos muestran la salida de quienes se supone son los tres primeros pacientes de Monclova curados de la pandemia en la Torre COVID.

Por otro lado, el IMSS lamentó el fallecimiento del subdirector administrativo del HGZ número 7, el cual ocurrió la noche del pasado martes en el HGZ número 6 de San Nicolás de la Garza, Nuevo León.

El director de Protección Civil de Monclova, Agustín Ramos Pérez, confirmó el deceso del funcionario federal, sin embargo, señaló desconocer si se trató de COVID-19.

El servidor público municipal indicó que no ha recibido la confirmación respecto a si el subdirector del hospital había sido diagnosticado o no con la enfermedad.

El Comité Estatal de Salud confirmó la muerte de una persona de 43 años de edad, confirmada con coronavirus el pasado 30 de marzo, pero no reveló si se trataba o no del subdirector administrativo del hospital.

La reportera y conductora de televisión Ana Velia Maldonado, dio resultado negativo a COVID-19 después que el gobernador Miguel Riquelme anunciara, 24 horas antes, que era portadora del virus.

La comunicadora indicó que después del anuncio del ejecutivo estatal en una conferencia de prensa en Torreón, Fernando Gutiérrez, de Comunicación Social e Imagen del Gobierno del Estado, se comunicó con ella para notificarle el error.