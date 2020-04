Las palabras tienen la palabra

Como la situación sigue "muy dura", hoy le compartiré algunas formas de jugar con las palabras. No me referiré al albur -no piense mal- pero si a otros tipos de juegos de palabras como los aforismos, los retruécanos y los calambures. ¿Para qué? ¡Pues para que se me distraiga!

Empecemos por los retruécanos, que es, según el Diccionario de la Real Academia Española: "Inversión de los términos de una proposición o cláusula en otra subsiguiente para que el sentido de esta última forme contraste o antítesis con el de la anterior". ¿Cómo dijo? Para que no se revuelva: son las clásicas frases de "no es lo mismo": No es lo mismo: vivir en la calle del medio que vivir en medio de la calle. No es lo mismo: decir todo lo que se piensa, que pensar todo lo que se dice. No es lo mismo: los dolores de las piernas que las piernas de Dolores. Hay otros más "pelados" que no puedo compartirle aquí… Luego vienen los calambures, que son: "la agrupación de las sílabas de una o más palabras de tal manera que se altera totalmente el significado de estas". Por ejemplo: No se aburra / No sea burra. Mi madre estaba riendo / Mi madre está barriendo. ¡Vaya semanita! / ¡Váyase manita! No se aburra / No sea burra Y finalmente -al menos en este comentario- tenemos a los aforismos: "Máxima o sentencia que se propone como pauta en alguna ciencia o arte". Muchas de las frases con las que cierro mis comentarios son aforismos, porque basta con hacerle algún cambio para poder convertir a esa frase hecha común y corriente, en otra que sea más chusca. Ahí le va: "Un egoísta es una persona que se interesa más por sí misma que por mí". "Cuando me casé pensé que todo se podría… y sí se pudrió". "Cuando me siento solo, por lo general, también me pongo de pie solo". "Si una persona te pide tiempo y distancia, lo más seguro es que quiera calcular la velocidad". "Si alguien me pregunta si me gusta la teoría de Einstein, yo les digo que 'relativamente'". "Cuando le pregunté al doctor sobre los requisitos para hacerme los análisis, me dijo que ayuno… pero nunca me dijo cuál era". ¿Le gustaron? Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] Twitter: @donjuanrecaredo ME PREGUNTA: Alia Sánchez: ¿Qué significa increpar? LE RESPONDO: Increpar es reprender o regañar a alguien severamente. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Los políticos deberían procurar el bienestar de la gente a la que representan… ¿Por qué? ¡Por su puesto!