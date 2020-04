Estima Ssa presencia de más de 26 mil casos de COVID-19 en México

El modelo centinela, utilizado para calcular la presencia de determinadas enfermedades, estima que hay más de 26 mil personas contagiadas con el nuevo coronavirus en todo México.

A la fecha, se han confirmado 3,181 casos, aunque aquellos no observados directamente sumarían hasta 26 mil 519.

La cifra de 26 mil casos se estima con base a un determinado factor que corresponde a cada país.

El modelo mexicano se interpreta de forma que lo que se observa (los casos comprobados) representa diez o doce veces más, señaló el subsecretario López-Gatell.

Las cifras presentadas hoy de 3,181 representa cada uno a 12 personas que "no fueron a consulta, no tienen síntomas o no fueron identificados por su médico, etcétera".

"Lo cual no cambia la toma de decisiones", afirmó el funcionario, "a partir de los 12 casos, el gobierno determinó establecer las medidas de mitigación masivas".

Comentado de nuevo sobre lo dicho durante las fase 1 y la actual fase 2, el subsecretario detalló que "al inicio se tiene una realidad muy manejable", ya que son pocos casos, entonces los observados se ponen en aislamiento.

Aunque, cuando ya no es posible indicarle a cada persona enferma que se ponga en aislamiento se establecen medidas masivas, "quédate en casa" externó, para anticiparse a los contagios masivos.