Previenen a jóvenes en México a no bajar la guardia ante COVID-19

Si bien los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades crónicas tienen mayores posibilidades de sufrir complicaciones, “el COVID-19 también les puede dar a los jóvenes”, apuntó mediante su cuenta oficial de Twitter @HLGatell.

Explicó que pueden haber personas jóvenes que tengan alguna comorbilidad crónica y no lo sepan, pues México tiene una de las más altas frecuencias de diabetes en el mundo.

“Esto puede ser que lleve a que haya jóvenes que tengan mamás, papás o tías con diabetes y ellos tienen mayor posibilidad de tener esta enfermedad aunque no lo sepan”, apuntó.

Señaló que en muchas ocasiones, este tipo de enfermedades graves como las que ocasiona el SARS-CoV-2, son las que llevan a descubrir que se padece de diabetes, sin embargo, “podría ser cuando es demasiado tarde y ya se ha complicado”.

“No se confíen, me dirijo a ustedes jóvenes, hombres y mujeres. Esta es una epidemia seria, no se lo tomen a la ligera (…). Es momento de quedarse en casa, ya habrá momento de disfrutar la vida cuando haya pasado el peligro”, expresó.

Las y los jóvenes no deben confiarse, también se pueden contagiar de #COVID19 y empeorar si padecen una enfermedad crónica de la que no tenían conocimiento. #QuédateEnCasa, no te expongas ni arriesgues a otras personas. pic.twitter.com/YJfl4uxOLk