VIDEO: Paracaidista es noqueado en los aires durante salto grupal

Un paracaidista que sobrevivió a un accidente en los aires para contarlo, compartió el clip donde fue noqueado accidentalmente por uno de sus compañeros al realizar un salto grupal.

Según detalla Ben Pigeon, el incidente tuvo lugar en Dallas, Texas, EUA, durante julio de 2014, pero lo compartió recientemente en Facebook porque según sus palabras 'estaba aburrido'.

El video muestra al hombre inconsciente a casi 3 mil metros de altura tras haber sido golpeado accidentalmente por uno de sus compañeros al realizar el salto grupal.

Por fortuna la persona que registró el clip se percató de la situación y cambió la trayectoria de su caída para socorrer a Ben, abriendo su parecidas antes de que la escena terminara en una tragedia.

"Estoy publicando esto porque estoy aburrido, pero también para promover la regla de los 6 pies. Si hubiéramos usado la regla de los 6 'durante este salto. Un fémur no se habría conectado a mi cabeza a más de 200 millas por hora. Pero, de nuevo, siguiendo la regla de los 6 pies, a un compañero de salto no se le habría permitido tirar de mi tolva cuando me quedé inconsciente a 10,000 pies", detalló Pigeon en la publicación.

En otro clip compartido por Ben, es posible ver la escena pero desde el ángulo de otro de los paracaidistas.