¿Qué es el #PillowChallenge?

Como parte del entretenimiento que internautas han buscado para pasar la cuarentena, ha surgido el 'Pillow Challenge', desafío viral que reta al público a hacerse un vestido de gala con la ayuda de una almohada.

El reto es sencillo y bastante creativo, pues sólo basta con encontrar una almohada lo suficientemente grande para colocárnosla en el cuerpo, con la ayuda de algún cinturón o incluso un pedazo de tela.

Al amarrarla a la cintura esta formará la figura de un vestido corto, que dependiendo del diseño y textura del cojín, éste lucirá incluso como una vestimenta de gala.

I say..why not? Could be something from a designer #pillowchallenge pic.twitter.com/5KbP1hEZgc — angie | (@asteponthemoon) April 8, 2020

the fashionistas & fashion bloggers are all doing the #pillowchallenge



pic.twitter.com/MERsWwgpqB — CourtChrissss B (@PoshYoungLady) April 7, 2020

Ebru Polat da pillow challenge yaptı ama yastık yerine battaniye tercih etti. pic.twitter.com/4OcstccUiV — Kadraj Magazin (@kadrajmagazin) April 8, 2020

Por supuesto, no falta quienes han aprovechado este reto para hacerlo divertido.