Mujer pierde la memoria tras una hemorragia nasal

Sophie Clayton, una joven británica de 26 años, perdió la memoria a largo plazo luego de sufrir una hemorragia nasal.

En noviembre pasado notó que le sangraba la nariz y unos 20 minutos después, el sagrado no paraba. La hemorragia se comenzó a notar en su ojo izquierdo y la llevaron de emergencia al hospital.

Esperando la ambulancia, se dio cuenta que no podía desbloquear su celular, para avisar en su trabajo, porque no recordaba la clave. Luego, no sabía ni la fecha de ese día. "Ni siquiera podía recordar mi nombre. Fue aterrador", cuenta, según cita el diario The Sun.

Después de muchos estudios, fue diagnosticada con un trastorno neurológico funcional (FND, por sus siglas en inglés), una condición con la que pudo haber nacido y que afecta el cerebro, provocando síntomas neurológicos.

"Esto causó debilidad en el lado izquierdo y borró todos mis recuerdos. Mi habla se vio afectada y no podía recordar cosas sencillas como escribir, sostener un cuchillo o un tenedor, ni siquiera cepillarme el pelo", añade.

La condición hizo que olvidara quiénes son sus padres, cuál era su empleo y hasta quién era su novio, Jonathan Wilson, su pareja desde finales de 2017.

Él ha estado recreando fechas especiales con fotografías o llevándola a lugares significativos, como donde ocurrió su primea cita. "Dolió no poder recordar esas cosas que compartimos, pero me ha encantado que las haya recreado. Pronto me volví a enamorar", dice Sophie.

Luego de fisioterapias, está aprendiendo de nuevo las habilidades motoras que perdió y espera poder a caminar de nuevo, recuperar su empleo y reconstruir su relación con su novio. "Inicialmente, me sentí conmocionada, confundida y triste por haber perdido 26 años de recuerdos, pero ahora me estoy centrando en crear otros nuevos", concluye.